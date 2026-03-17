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竟敢嗆太子爺靠北！柯震東《乩身》贖罪　王柏傑變「最潮三太子」

記者黃庠棻／台北報導

Netflix原創奇幻民俗動作影集《乩身》改編自同名人氣漫畫與小說，融合台灣宮廟文化、傳統信仰與現代奇幻敘事，打造獨具風格的「東方驅魔神探」世界觀。由管偉傑、賴俊羽執導，洪偉才、莊淳淳監製，集結柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威、陳以文等實力派卡司，共同開啟一場橫跨人間與靈界的宿命之戰。即將於4月2日上線的《乩身》，今（17）日釋出正式預告與主海報。

▲《乩身》正式預告與海報曝光。（圖／Netflix提供）

▲柯震東、王柏傑、陳以文主演的《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

主海報以暗黑紫色為主基調，紫紅色滿月與從空中墜落的石塊交織，營造出詭譎而危險的邪惡氛圍。王柏傑飾演的三太子側身望向遠方，神情凝重，身穿率性有型的皮革外套，搭配前衛配色的編髮造型，散發不羈而時尚的氣場。

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▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

另一側則是柯震東飾演的三太子乩身韓杰手持閃耀的乾坤圈，目光銳利直視前方，神情瀟灑而篤定，氣勢凌厲。陳姸霏飾演的葉子與楊銘威飾演的刑警張泯，兩人都是韓杰在對抗反派時重要的助力。站在海報上方俯視眾人的則是由六梵所引導的反派勢力，陳七殺（陳以文飾）與吳天機（薛仕凌飾），一個手持利刃，一位露出陰險笑容，令人不寒而慄。

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

正式預告中，一開場便由葉子向韓杰拋出關鍵提問「你為什麼會想當太子爺的乩身啊？」韓杰坦言「為了家人，在地獄，太子爺留給我一條命當祂的乩身，讓我在人間償還我的罪。」也因此，他被捲入一連串人與鬼之間的危險衝突，甚至對鬼怪直言「人有分壞人跟好人，鬼也一樣，就算當鬼了也要守規矩，你們不知道嗎？」

▲《乩身》正式預告與海報曝光。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

身為三太子乩身，韓杰不僅得與紅白女鬼正面纏鬥，還要處理林鶴軒飾演的「宅男色鬼」王小明，以及陸弈靜與王琄飾演的奶奶鬼。韓杰勸告兩位奶奶「鬼太靠近人會消耗人的陽壽，你知道嗎？」希望她們不要再長時間留在陽間陪伴家人，沒想到陸弈靜立刻回嘴「你那個鬼話誰相信啊？」王琄則在一旁默默提醒：「姐，我們已經是鬼了。」一來一往的對話也為緊張的靈異氛圍增添幾分幽默。

▲《乩身》正式預告與海報曝光。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

畫風一轉，故事重心逐漸指向暗處蠢動的反派勢力。由薛仕凌飾演的吳天機現身，暗中在人世間推動神秘計畫，試圖為大魔王鋪路。王柏傑飾演的三太子看穿背後陰謀，提醒韓杰「六梵就是想趁你任務結束前、還沒有新人交替的時候，再搞一次『魔王入世』，所以這次還是交給你囉。」

▲《乩身》正式預告與海報曝光。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

沒想到韓杰立刻不爽回嗆「靠北喔，你是不會自己處理喔？」毫不客氣的吐槽讓一旁的張泯看得捏了一把冷汗。柯震東自己也分享「我與柏傑私底下其實就認識，所以在培養默契上相對輕鬆，對戲時很多互動都可以自然發生。其實與柏傑有這樣的熟悉感，也幫助韓杰與三太子之間那種既嘴硬、又有情誼的關係更成立。」

▲《乩身》正式預告與海報曝光。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

儘管嘴上抱怨，身為三太子乩身的韓杰仍得硬著頭皮接下這樁棘手的「鬼差事」，他也進一步揭露大魔王六梵的真正目的「如果祂想重返人間，就必須有人類幫忙召喚，解除封印，並且成為祂的乩身。」而這個關鍵角色，正是邪派教主陳七殺（陳以文飾）。

▲《乩身》正式預告與海報曝光。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

當六梵的力量逐漸降臨，陳七殺與韓杰在預告中正面對決，神魔氣場瞬間爆發，陳七殺嗆聲「不自量力，你知道我是誰嗎？」韓杰則毫不示弱回擊「你是底下最煩、最醜那一隻，幫個忙，給我滾回去。」下一秒雙方展開近身肉搏與法術對抗，火焰爆裂、紫黑魔光翻湧交錯，場面氣勢十足，隨著神、人、魔三方力量逐漸交會，也讓這場關乎人間存亡的終極對決更加一觸即發。

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

對此，陳以文也感性分享「我跟柯震東這樣應該算是『不打不相識』。陳七殺有許多與韓杰的對打戲，從一開始我們彼此很陌生，到後來排練不同的武打招式。經常練習、套招，時間久就彼此熟悉、能輕鬆聊天了。在殺青後不久，還接到我們有一場打戲要補拍，然後又滿臉傷妝補拍了三天，就更熟悉了。」

▲柯震東、王柏傑、陳以文主演的《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

在正式預告可以看到影集中容納大量宮廟文化與三太子信仰等的民俗元素，導演管偉傑也分享了為了創作而深入宮廟田調、貼近地方信仰文化的心得「我們前期跑了很多宮廟，也實際拜訪、訪問了不少乩身。但接觸越多，反而更清楚這部戲真正的挑戰在哪裡。因《乩身》不是完全架空的奇幻故事，而是台灣很真實的道教信仰與宮廟文化，且台灣觀眾對宮廟信仰太熟悉了，熟到每個人心裡其實都有一個既定版本。所以我們不能複製，而是要『再創』。」

▲柯震東、王柏傑、陳以文主演的《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

管偉傑說道「以三太子的角色為例，深入了解祂的神格與傳說後，會發現三太子其實是個行事風格很鮮明、甚至有點特立獨行的神。所以我們想說如果三太子出現在現代社會是不是會真的一成不變，祂可能保持稚氣，但不代表沒有歷練，祂搞不好潮流敏感度超高，甚至帶點反叛龐克感，才會是現在觀眾在預告中看到的三太子模樣。」

▲柯震東、王柏傑、陳以文主演的《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

導演賴俊羽也說「前期我也和柯震東、王柏傑一起走訪台北供奉三太子的宮廟，近距離觀察乩身與神明之間的互動、以及『辦事』儀式的節奏與規矩。這些實際的感受，幫助我們建立對韓杰與三太子的想像，同時也把角色放進更現代的語境裡，去思考他們會怎麼活、怎麼說話、怎麼戰鬥。」

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

《乩身》劇情講述韓杰（柯震東飾）因兒時犯下無法挽回的過錯，成為三太子（王柏傑飾）在人間的乩身，替神明賣命贖罪，專門處理滯留人間的孤魂野鬼與各式靈異事件。在一次次「鬼差事」中，他遇上呆萌樂觀的女大生葉子（陳姸霏飾），並與擁有陰陽眼的刑警張泯（楊銘威飾）攜手辦案，逐漸揭開隱藏在都市角落的異界暗流。

隨著案件層層深入，眾人發現這些看似零散的靈異事件，背後竟與神秘大魔王「六梵」息息相關。六梵暗中操控邪派教主陳七殺（陳以文飾），更進一步找上作惡多端的殺人犯吳天機（薛仕凌飾）成為新的乩身，使人間與靈界的界線逐漸崩解。當善惡勢力全面交鋒，韓杰不僅要面對更強大的敵人，也必須在贖罪、信仰與自我意志之間做出抉擇。究竟命運是早已註定，還是可以改寫？《乩身》將於4月2日於Netflix全球獨家上線。

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