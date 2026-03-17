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劉書宏前任超狂！爆與異性接觸就「燒聖木淨化」　見親密戲氣炸逼分手

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《綜藝OK啦》明（18日）晚10點播出「你是住海邊還是住在我的人生裡？！管這麼多，你不累，我都累了」，藝人劉書宏曾被另一半限制不能和異性接觸：「她很厲害，她觀察我的磁場跟氣場就說『我看到你的眼神有點渣，你今天是不是跟異性有接觸』？我說是工作需求，她就會酸說『原來你的工作這麼開心』。」

▲▼林襄。（圖／中天電視提供）

▲劉書宏昔遭女友管制。（圖／中天電視提供）

而對方每次發現劉書宏和異性有接觸，都會進行淨化儀式，劉書宏說：「她會去燒聖木，淨化的同時還會念咒語，例如『劉書宏你只愛我一個人，你只屬於我』，雖然我把她當瘋子，但我還是會配合她，有一次她在忙，我還自己去拿聖木幫自己淨化。」

劉書宏還分享和圈外人交往所遇到的代溝：「在一起期間，我剛好拍了一檔戲，那檔戲是邊拍邊播，剛開始戲分只有曖昧，她看到我碰到那個女生的手之後，就說『你為什麼要碰她』？我說那是劇本要求，她就不看這部戲了。」隨著劇情發展，劉書宏收到親密戲劇本時，很猶豫要不要跟女方報備：「我看到劇本有吻戲、床戲，我當下很害怕，想說她看到播出還得了，但因為她跟我說不看了，我就決定先拍不講。」

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不料最終還是被對方發現：「她有天睡不著，想說很久沒追我的劇，結果剛好就看到我親密戲的預告，她氣炸了，完全不能接受也不理解我的工作，她還給我下通牒說『如果你沒去跟導演講不拍親密戲的話，我沒辦法跟你在一起』，最後就分手了。」

 

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劉書宏

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