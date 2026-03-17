我的女神怎麼了？郭書瑤開唱遭酸「嬸味飄出來」　本人直球回擊

記者陳芊秀／綜合報導

藝人郭書瑤（瑤瑤）於3月14日白色情人節為屏東枋寮的「2026 曖曖在海邊」演唱會登台演出，現場氣氛熱烈。然而她的表演影片在社群平台瘋傳，引發網友對其外貌批評「我的女神怎麼了」、「臉已饅化」、「嬸味飄出來」，毒舌評論竟釣出本人親自回應：「我也想知道怎麼了。」

▲郭書瑤白色情人節屏東開唱，臉部狀態意外引發議論。（圖／翻攝自IG）

演唱會當天，郭書瑤以一襲粉色馬甲式連身裙亮相，胸前大膽採用交叉細繩綁帶設計，若隱若現展現好身材。為了呼應節日氛圍，她更紮起高雙馬尾造型，整體穿搭在成熟性感與青春甜美之間取得平衡，展現舞台魅力。

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然而，表演影片曝光後，網友將焦點放在郭書瑤的臉部狀態。一部分網友留言「臉已饅化了，不要過度醫美」、「像是剛醫美完，在等適應期過」、「眼袋也拋拋的」。

面對如潮水般的評論，郭書瑤直接在該則貼文下留言回應：「我也想知道怎麼了。」並且加上3個驚訝表情符號。對於有網友稱「不要過度醫美」，本人以困惑表情親回「如果沒有醫美還這樣是什麼問題呢？」她的回應也間接否認了過度醫美的揣測，同時也有粉絲認為留言太多惡意。

▲郭書瑤直球回應網友。（圖／翻攝自Threads）