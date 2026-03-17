記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星、Energy張書偉的老婆謝京穎2025年底證實懷有雙胞胎，讓許多粉絲又驚又喜。然而，懷孕過程中的種種挑戰也隨之而來，前陣子甚至一度「被醫師禁止出國」！

▲謝京穎前陣子去沖繩玩。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



謝京穎16日在社群網站透露，由於懷上雙寶屬於妊娠高風險族群，本來是被醫師明令禁止出國的。所幸在每次產檢中，肚子裡寶貝們的身長曲線表現都非常棒，她的身體狀況也一切安好，「胎盤功能與子宮頸長度數字都漂亮，醫師開了足夠的安胎藥才能讓我安心的飛出去」，這也讓她不禁感嘆，「懷孕的媽咪們真的都不容易啊！」

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▲▼謝京穎一度被醫師禁止出國。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



關於這趟非去不可的目的地，謝京穎揭曉答案是日本沖繩。她透露自己每年都會到當地的「波上宮」許願，並且一定會回去還願。由於去年在這裡許下的心願順利實現，因此今年無論如何，她都希望能親自帶著肚子裡的雙寶特地飛回去一趟，「不只還願也求了個安產御守。」

▲▼謝京穎這次出國是為了還願。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



雖然只有短短幾天的放風時間，謝京穎心中充滿了感恩與感動，「謝謝配合的雙寶們，謝謝我不可思議的身體，謝謝一路照顧我的旅伴們。」

有趣的是，當謝京穎順利回國並前往醫院產檢時，醫師看到她的第一句話便笑著問：「心滿意足了嗎？」這句話讓她瞬間感動泛淚，頻頻點頭直呼「嗯嗯好開心喔」。順利圓夢的她也堅信，只要保持愉悅的心情，寶貝們也一定都會開開心心。

謝京穎IG全文：

感謝這一趟得來不易的旅行

本來因為懷雙寶的妊娠高風險被醫師禁止出國

好險寶貝們每次產檢身長曲線表現都很棒

身體狀況也一切都好

胎盤功能與子宮頸長度數字都漂亮

醫師開了足夠的安胎藥 才能讓我安心的飛出去

（懷孕的媽咪們真的都不容易啊）

每年來許願也都會回沖繩波上宮還願

去年許的心願有實現

今年無論如何都要帶著雙寶們特地飛回去

不只還願也求了個「安產御守」

短短的幾天放風時間 真的已經很感恩感動

謝謝配合的雙寶們 謝謝我不可思議的身體

謝謝一路照顧我的旅伴們

回來產檢醫師第一句話就是「心滿意足了嗎」

感動泛淚的頻點頭說～～～嗯嗯好開心喔

我相信媽咪開心 寶貝們也都會開開心心