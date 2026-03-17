林志玲3歲兒會講話了！出門前萌音撂「3國語言」結婚6年放閃AKIRA

記者黃庠棻／台北報導

台灣第一名模林志玲與日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平） 結婚至今6年多，育有一名3歲多兒子的夫妻倆，感情生活備受外界關注。今（17）日林志玲出席夏姿慈善義賣記者會，大方在鏡頭前公開分享幸福的家庭生活。

▲林志玲出席夏姿慈善特賣會。（圖／記者林敬旻攝）

林志玲久違公開露面，今（17）日出席夏姿慈善義賣記者會時，穿著一身兩截式套裝，黑色背心搭配同色系窄裙，大方秀出纖細水蛇腰與肩線，雖然已經51歲但整個人的狀態仍舊極佳，談到與品牌的緣分，原來當時婚禮上的送客那一套訂製粉色中式長禮服就是來自該品牌。

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▲林志玲出席夏姿慈善特賣會。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，林志玲也大方分享自己的婚後生活，坦言與AKIRA結婚至今6年多「時間過得很快，現在就是好好珍惜、活著度過的每一天」，同時開心地分享，現在3歲多的兒子已經會跑到她的身邊說「媽媽I love you」，讓她想起這一幕就覺得相當幸福。

▲林志玲出席夏姿慈善特賣會。（圖／記者林敬旻攝）

除此之外，林志玲3歲多的兒子除了會講中文、英文之外，也會用日文講「最喜歡」，她開心分享「今天出門前兒子也有講，覺得好幸福」，圓滿的家庭生活讓全場的人一聽到都露出欣慰的笑容。此外，活動主持人Lulu也與品牌頗有緣分，坦言自己文定的禮服也是來自該品牌。





▲Lulu、林志玲出席夏姿慈善特賣會。（圖／記者林敬旻攝）