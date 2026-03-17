柏原崇49歲生日罕見放閃！　鬆口談內田有紀「跟琴子很像」太甜了

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星柏原崇因《情書》爆紅全亞洲，昨日（16）迎接49歲生日。如今男神已經轉往幕後，並且是女星內田有紀的伴侶兼經紀人，女友年初更宣布離開舊東家，目前隸屬他開設的公司。鮮少在鏡頭前露面的他，在微博發表中日雙語感言，更罕見回應網友祝福他與內田有紀，還形容內田有紀個性很像《惡作劇之吻》的「琴子」。

▲柏原崇迎接49歲生日！生日感言更提及內田有紀。（圖／翻攝自微博）

柏原崇「一切努力都不會白費」

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柏原崇在生日感言中提到，看著粉絲製作的祝福影片，讓他回想起當年的初心。他坦言年輕時曾質疑努力的價值，但經過30多年，看到大家依然將他的作品記在心裡，深切感受到「原來一切努力都不會是白費的」。

公私合一！生日感言談內田有紀

除了感謝粉絲，柏原崇表示自己公司「10BEANS」網站已完成更新，全面作為內田有紀的官網，見到粉絲也給內田有紀許多溫暖留言，本人因此深懷感激。

內田有紀已於2025年底退出合作多年的老東家，正式加入柏原崇創立的公司「10BEANS」。據日媒報導，柏原崇不僅是內田的生活伴侶，更擔任其經紀人與駕駛，這種「公私一體」的緊密支持，被業界譽為最強後盾。內田有紀先前在節目中雖未指名道姓，但也甜笑證實目前的夥伴兼經紀人就是「前演員男性」，兩人相伴15年的穩定情誼令人稱羨。

▲柏原崇在微博發表生日感言。（圖／翻攝自微博）

留言串低調放閃

柏原崇在微博親自回覆多條祝福留言。一位網友祝他與「內田姐姐」身體健康時，柏原崇回覆：「對姐姐的支持對我來說是莫大的鼓舞。謝謝你的溫馨留言。」還有當網友貼出《惡作劇之吻》動漫圖，祝「柏原直樹與內田琴子」長長久久時，他更幽默回應：「內田的性格跟琴子很像呢（笑）。」短短一句回應令網友用淚崩表情符號留言：「太甜了！兩位一定要幸福！」

▲網友留言祝福柏原崇與內田有紀，柏原崇以日語親回內田有紀個性「跟琴子很像」。（圖／翻攝自微博）