記者潘慧中／綜合報導

李芷婷以實力唱功及參加《全明星運動會》打開知名度，沒想到，她近日竟悄悄現身輔仁大學的學生餐廳幫忙，打扮得超低調，還解鎖了第一次站收銀機的成就，「緊張得要死要活！」

▲李芷婷悄悄現身輔仁大學的學生餐廳幫忙。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）



照片中，可以清楚看見她戴著黑口罩，站在收銀機前準備操作，「17歲那年努力成為歌手前，只有短暫在壽司連鎖店打工過，一直都想學習除了唱歌以外的事情。」

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▲李芷婷解鎖了第一次站收銀機的成就。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）



儘管戴著口罩，李芷婷認真工作的眼神依舊藏不住。她坦言在操作收銀點餐時，內心其實「緊張得要死要活」。幸好，在學餐老闆以及其他工作人員的耐心指導下，她還是順利地完成了這項從未接觸過的工作。

▲李芷婷以實力唱功及參加《全明星運動會》打開知名度。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）



達成了這次特別的校園學餐體驗後，李芷婷不忘謝謝現場同學們在點餐時的耐心等候。最後，她也不吝嗇地強力推薦該學餐的餐點，大讚「餐點真的很好吃」！

李芷婷IG全文：

阿婷有多低調

帶著口罩偷偷跑來輔大的學餐（宜聖餐廳）幫忙

17歲那年努力成為歌手前

只有短暫在壽司連鎖店打工過

一直都想學習除了唱歌以外的事情

人生首次站收銀機點餐緊張得要死要活

幸好還是順利完成

謝謝老闆跟哥哥姊姊們的信任

也謝謝同學們的耐心等候～～

Btw…餐點真的很好吃