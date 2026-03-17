向太台灣連買4塊地給兒媳！郭碧婷變大地主…2000億遺產也交她管

記者陳芊秀／綜合報導

香港影視大亨向華強與向太（陳嵐）日前宣布，將價值2000億的遺產交由大兒媳郭碧婷管理，兒子向佐、向佑一毛錢都拿不到，掀起熱議。向太近日透過影片分享婆媳相處之道，透露買下郭碧婷娘家附近4塊土地，讓媳婦瞬間晉升「大地主」。

▲郭碧婷變大地主！向太透露買地給郭碧婷。（圖／翻攝自微博）

向太揭露「大地主」誕生過程

[廣告]請繼續往下閱讀...

向太透露自己曾許諾買地給郭碧婷，郭碧婷提到娘家附近有一塊空地，她直接說：「好吧，買！」接著郭碧婷說「媽媽後面也在拍賣」，她再買，又得知旁邊也在拍賣，旁邊買的是一小塊，其實它四塊地可以連在一起，她得知後告訴郭碧婷：「我們想辦法跟法院申請，把它買回來。」她更形容郭碧婷「是很大的地主」。

▲向太買地給兒媳！郭碧婷變大地主。（圖／翻攝自微博）

土地規劃與設計師磨合1年多未定案

郭碧婷為了這片土地的規劃，已經與設計師磨合了一年多，至今尚未定案。向太認為未來的這塊地可能有郭碧婷喜愛的花園、花草，甚至會有「鳥區」、「狗區」與「貓區」。她說因為要兼顧的細節太多、佔地太廣，「她要的東西，可能那個設計師都想像不出來吧！」

向太：為難媳婦就是為難兒子

向太時常談婆媳關係，不理解為何要為難兒媳，並說道：「你對她不好，你是為難兒子，為什麼要為難兒子呢？」她對郭碧婷始終是「當女兒看」，從沒說過一句重話。她表示郭碧婷是一個自律、獨立且真心愛護家庭的女人，最重要的是「兒子喜歡，他們幸福」，因此身為婆婆的她，唯一的目標就是「好好疼她」。