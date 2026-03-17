篠崎泫「剛傳獄中結婚Toyz」又爆幽會水餃店二代！起床驚醒回應7字

記者潘慧中／綜合報導

篠崎泫日前剛瘋傳與男友Toyz在獄中登記結婚，17日又被週刊爆料過年雖聲稱前往日本「獨旅」，但疑似入住水餃店「果貿吳媽家」二代吳書成在日本的私人住宅，感情生活再度掀起討論。對此，她稍早也透過社群回應了！

▲篠崎泫一聽到朋友說「又被亂寫新聞」馬上驚醒。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）



篠崎泫被女性友人拍下稍早的畫面，只見她正處於熟睡狀態，朋友看到週刊爆料後，連忙叫她起床，「這位女子我已經叫她30分鐘，死不起床，沒想到我一說妳又被亂寫新聞了，馬上就醒了。」

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篠崎泫的朋友幫忙強調，新聞爆料內容完全不是事實，「好幾天都來民宿找她，甚至這個床還是上下舖，我都不想跟她睡了，新聞拜託真是別來鬧了。請別害我的篠教練心情不好了，我們今天是最後一天要去滑雪欸。」

▲▼Toyz和篠崎泫在2024年5月認愛。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自Instagram／hsyan0625）



起床後的篠崎泫，至截稿前只在Instagram限時動態轉發了朋友的這則限時動態，並且藉此吐露心聲「真的是不要鬧欸」，間接否認週刊爆料。