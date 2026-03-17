台2大咖主播追星劉宇寧！演唱會巧遇…網：難怪最近沒看妳報天氣

記者陳芊秀／綜合報導

前TVBS人氣主播、現任《地球黃金線》主持人蘇宗怡，近日飛往大陸杭州追星，觀看男神劉宇寧的演唱會。沒想到，在萬人的演唱會現場，她驚喜巧遇同樣來自台灣，還是同行的東森氣象主播王淑麗！兩人在看台區相認，而且座位僅隔兩席，更感動相擁，讓蘇宗怡直呼：「怎麼這麼巧！」

▲人氣主播蘇宗怡飛大陸杭州看劉宇寧演唱會，現場巧遇東森氣象主播王淑麗。（圖／翻攝自臉書）

粉絲凝聚力驚人！蘇宗怡曝：老公都愛屋及烏

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蘇宗怡曬出與王淑麗的合照，她紮起可愛的絲帶髮型，對方則是一身亮藍色休閒外套，兩位主播暫時放下專業包袱，化身追星粉絲。她發文感性表示，現場有無數來自台灣的朋友相認合照，且劉宇寧的粉絲「摩飯」們熱情洋溢，大方交換應援物，讓這場演出充滿正面能量。

而且蘇宗怡這次追星之旅還有老公相伴，正好一起共度314白色情人節，演唱會相認現場，令老公不禁形容：「粉絲凝聚力很驚人，傳遞的能量很正面。」現場甚至有許多「夫妻檔」，先生們都發揮「愛屋及烏」的精神，認真地幫太太拍劉宇寧，她感動寫道：「多美好的畫面 滿滿幸福回憶。」

▲蘇宗怡罕見發追星文。（圖／翻攝自臉書）

網友「氣象主播去哪了？」

由於蘇宗怡曬出與王淑麗的合照，讓網友恍然大悟笑回：「原來淑麗去聽演唱會，難怪今早不是她播氣象。」而王淑麗早就在臉書發文：「淑麗將告假幾天追星去。」許多習慣在晨間收看她播報氣象的觀眾，近日湧入臉書留言「請問淑麗何時回來？要跟粉絲分享唷！」、「難怪今早不是她播氣象」。還有人上傳劉宇寧演唱會的海報，祝福主播追星愉快。

▲王淑麗告假追星。（圖／翻攝自臉書）