SJ銀赫來台被拍「0偽裝逛超商」！掃貨2袋戰利品 遇路人反應超真實

▲銀赫帥氣出席新節目記者會。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

韓國男團SUPER JUNIOR成員銀赫主持台韓合作啦啦隊女團選秀節目《宇宙啦啦隊》，敬業精神獲得節目製作人製作人陳彥銘（B2）讚賞「敬業又親切」，合作相當愉快。本月3日銀赫來台現身開播記者會。結束活動後，時報周刊CTWANT直擊製作人B2與銀赫等一行人，在結束記者會後分乘兩部保母車抵達台北市中山區的韓國燒肉餐廳吃晚餐。

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▲結束記者會工作後，銀赫與節目製作人B2前往中山區韓國燒肉店吃晚餐。（圖／本刊攝影組）



▲看見偶像現身，大夥兒不約而同拿出手機紀錄，銀赫展現出親切的一面向粉絲們揮手回應。（圖／本刊攝影組）



3月3日晚間6點半左右，銀赫和《宇宙啦啦隊》製作人B2一行人到韓國燒肉餐廳用餐，2個多小時後，飽餐一頓的B2與銀赫並肩同行走出餐廳，而餐廳外早有多位粉絲守候，看見偶像現身，大夥兒不約而同拿出手機紀錄，銀赫展現出親切的一面向粉絲們揮手回應。B2送他們上車、道別，同樣分乘2輛車離開。

▲晚餐之約結束後，銀赫一行人搭車回到下榻飯店附近，進入便利商店。（圖／本刊攝影組）



▲一行人在便利商店大肆採買，拎了大包小包戰利品離開。（圖／本刊攝影組）



9點25分，銀赫等人在下榻的飯店對面下車，大夥兒走進超商採購零食，一開始銀赫會參與討論，隨後便獨自在超商內閒逛。其他人則接續著挑選商品。幾分鐘後，先一步到商店外透氣的銀赫又回到店內，等大夥兒走出超商時，同行的女工作人員手上已是2大包戰利品，後來其中一袋由銀赫的男助理負責。回飯店的路上，幾人邊走邊聊。有趣的是，當對向有人迎面而來時，銀赫似乎有意識地微微低下頭，刻意迴避與人目光接觸，等彼此錯身後才抬頭，相當低調。

▲回飯店的路程中銀赫似乎有意識地注意四周，與人目光接觸時也會立刻低頭，等彼此錯身後才抬頭。（圖／本刊攝影組）



銀赫2024年曾以SJ子團D&E（銀赫與東海）為台灣便利商店代言，聯名活動超過10款韓式鮮食、飲料與多種產品，且包裝上皆印有兩位歐巴形象。購買指定聯名商品可獲得限量成員小卡、文件夾。身為前代言人銀赫這次來台當然要去小7大肆採購一番。

對於擔任台韓合作選秀節目主持，銀赫在記者會上表示，韓國擁有多元主題的選秀節目，台灣近年也百花齊放，「對我來說，這些都是帶著夢想的孩子，感染力不分國際。」他坦言在台灣錄製氛圍輕鬆有趣，也笑說自己幸好擔任主持人角色，「如果我是評審，可能會展現冷酷無情的前輩形象；因為是主持人，才能把溫暖、活潑的一面呈現給大家。」

B2也大讚銀赫敬業：「每次都最早到現場，還會主動要求再錄一次，只為呈現最好狀態」。而在節目播出後，也有不少粉絲對銀赫的表現感到驚喜，覺得他非常幽默反應極快效果十足。而節目播出後，12至19歲年輕族群收視突破0.78，創下很不錯的成績。

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