洪榮宏驚傳8年婚變！　開刀妻不回、社群PO負面文…5徵兆洩端倪

▲洪榮宏（左）與妻子張瀞云（右）總是形影不離，相互扶持，如今卻傳出夫妻關係成僵局。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

62歲的洪榮宏與第3任老婆張瀞云（小鄧麗君）結婚8年多，去年10月女方返回高雄照顧年邁的丈母娘，到如今長達5個月分隔北、高兩地，兩人鮮少互動，連洪榮宏開刀也不回來照顧，友人以5個徵兆指兩人可能婚變。

洪榮宏與小他11歲的妻子張瀞云結婚以來，每每公開露面都不吝於放閃曬愛，更合唱了〈愛相隨〉〈你最重要〉等多首台語情歌，張瀞云也善盡妻子本分，為洪榮宏打理一切。不過這些在去年10月發生了變化，當時，張瀞云為了照顧不良於行且一度輕生的媽媽，二話不說搬回高雄當起照護者。

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社群負面文 露出端倪

當媽媽狀況轉好後，張瀞云與家人將媽媽送到安養中心，有完備的設備及專業的護理人員，已無需她24小時陪伴，但張瀞云依舊久待高雄，這一別就是5個月，與洪榮宏也很少聯絡，更不知何時回家，這是婚變徵兆之一。

▲張瀞云在社群平台發負面文，讓外人嗅出了些許不對勁。（圖／翻攝自張瀞云臉書）

徵兆二是去年10月底，洪榮宏因攝護腺肥大導致排尿困難、夜尿頻繁，嚴重影響生活品質，因此接受了經尿道進行的雷射汽化切割術，當時妻子沒來陪伴，而是洪榮宏的兒子來照顧。

▲看到歌迷不畏風雨力挺演唱會，讓感性的洪榮宏忍不住哽咽落淚。（圖／鏡週刊提供）

徵兆三是張瀞云隨後在社群發出了負面文：「我不是一個工具，也不是一個物件，我是一個需要被尊重的靈魂」此舉讓外人嗅出了不對勁。

而洪榮宏今年1月中旬在高雄流行音樂中心舉辦「舊情綿綿」演唱會，以往都是張瀞云一手包辦他的舞台造型及服裝搭配，這一次卻交由別人規劃，是徵兆四。夫妻倆都在高雄，張瀞云卻持續神隱，則是婚變傳言的徵兆五。

▲洪榮宏因攝護腺肥大住院進行雷射汽化切割術，當時床榻卻沒見到張瀞云身影。（圖／翻攝自洪榮宏臉書）

對傳出婚變，洪榮宏堅稱夫妻倆好得很，對老婆近況卻是語焉不詳，但他指身分證配偶欄依舊有人。今年春節農曆年前，張瀞云赴美工作時，洪榮宏曾赴高雄探望丈母娘，夫妻倆未見面的錯身而過，也透露出些許端倪。

不常鬧脾氣 代誌大條



其實，兩人鬧脾氣並非第一次，在結婚5年多時，張瀞云當時要打理演唱事宜和料理家裡三餐，一度因壓力過大而大爆炸，離家出走回高雄娘家長住，且不接洪榮宏電話、訊息也不回，洪榮宏嚇到立馬奔到高雄，老婆卻拒絕開門，經過半年時間的鮮花攻勢、傳訊息和噓寒問暖，才終於挽救了婚姻。

▲洪榮宏（左）在台北小巨蛋舉辦「阿宏的心聲」演唱會，張瀞云（右）是他的最強嘉賓。（圖／鏡週刊提供）

由此可見張瀞云性格剛烈，但她平時脾氣還算溫和，不會隨便發火，因此這一次兩人之間能否重修舊好？友人也不敢斷定。



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