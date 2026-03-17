辣模控藝人「霸佔休息區還留滿地垃圾」！網點名董至成…他震驚回應了

▲董至成在社群分享自己參加第21屆CRC全國美式機車大會師。（臉書）



圖文／鏡週刊

一名活躍於社群平台的Show girl「小緒」近日在Threads發文爆料，指在某場活動工作時，遇到一名台灣藝人帶著助理團隊占用廠商休息區，不但未先詢問便直接坐下開直播，離開時還留下滿地垃圾，甚至有人在旁抽菸，引發現場工作人員不滿。貼文曝光後迅速在網路上掀起討論，網友比對時間與活動資訊後，懷疑她所指的人就是藝人董至成。

小緒在貼文中表示，當天活動現場大家都忙於工作，廠商特地準備的私人休息桌椅原本是給工作人員使用，但一名藝人卻帶著一群助理「問也沒問」便直接坐下來，還開起直播。由於當下大家忙碌，沒有立刻有人出面制止，沒想到對方離開時卻留下「吃一半的串、一堆煙蒂和沒喝完的飲料杯」，甚至飲料打翻也沒有清理，讓她忍不住直呼「我真的想直接翻白眼（已翻）」。

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▲董至成秀出自己遇到山寨菲哥合影留念。（臉書）



她還透露，廠商當時帶著小孩到場，原本想坐在休息區卻發現沒有椅子，只能到攤位前將就坐下，而該藝人團隊還直接在旁邊抽菸，讓現場氣氛十分尷尬。小緒最後忍不住批評：「這位台灣藝人水準有夠低。」

貼文曝光後，不少網友開始「偵查」，發現3月14日正好在台南正統鹿耳門聖母廟舉辦「第21屆CRC全國美式機車大會師」，現場有多名藝人受邀參與，其中董至成也曾在臉書分享自己參加活動的照片與影片，因此被部分網友推測，小緒文中所指的藝人可能就是他。

不過截至目前為止，小緒並未在貼文中直接點名當事人，而董至成也未對此事件做出回應。他在個人臉書上分享當天參加車聚活動的過程，看起來心情相當愉快，似乎並未察覺現場有人對相關行為感到不滿。

本刊記者向董至成查證，他大呼冤枉！「我如果有做這些事，就爛屁股、絕子絕孫」。他說，自己受CRC總會長之邀到場擔任嘉賓，和幾個朋友看到有三個位子，暫時坐一下，但那位子之前不知道輪過多少人坐，後來這位小姐來反應後，董至成和朋友就趕緊離開。他再三強調：「如果有冒犯、坐錯位子的話，不好意思。」表示後來主辦單位已將眾人帶到貴賓區休息。



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