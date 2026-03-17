小煜離婚半年後「棒棒堂活動也停擺」！深夜出沒酒吧…現況全被拍

▲日前傍晚演出空檔，小煜走出劇場，兩名女粉絲馬上上前求合影。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

楊奇煜（小煜）去年底正式對外宣布離婚、恢復單身，同團「棒棒堂」團員接連陷入爭議，團體活動停擺，小煜將工作重心全面轉回舞台劇演出。時報周刊CTWANT日前直擊，小煜在劇場演出期間，有死忠女粉絲守候，還有可以一起續攤到深夜的好哥們，恢單不寂寞。

1月31日傍晚5點多，趁著演出空檔，小煜現身劇場外透氣休息，隨即有兩名等候多時的女粉絲上前求合影。晚間10點演出正式結束，小煜再度走出劇場時，立刻又受到數名粉絲包圍，令人驚訝的是，傍晚的兩位鐵粉毅力驚人，她們依然等在原位，小煜親切地與粉絲互動合照，不辜負粉絲耐心地守候。

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▲結束舞台劇演出後，小煜並未獨自返家，而是與同劇演員鎮萬鈞共乘，來到疑似鎮萬鈞的住處。（圖／本刊攝影組）



結束與粉絲的互動，小煜並未獨自離去，而是與同劇演員鎮萬鈞搭車離開。兩人先是回到疑似鎮萬鈞的住處，放下隨身包包，稍作休息後，又一起出門，前往附近的酒吧放鬆。

▲小煜與鎮萬鈞及男性友人在酒吧外抽菸談心，這抽菸團雖有女性友人，但與小煜互動很少，跟哥兒們聊天更起勁。（圖／本刊攝影組）



▲深夜1點20分，小煜跟男性友人回到鎮萬鈞的住處續攤。（圖／本刊攝影組）



深夜時分，小煜跟男性友人們多次走出店外抽菸聊天，看起來壓力釋放不少。凌晨1點多，又多了一位女性友人陪伴，但小煜的注意力都在哥們身上，與異性並無互動火花。約莫1點20分，小煜跟鎮萬鈞及另一名男友人一同離開，三人最後一起回到疑似鎮萬鈞住處，深夜續攤「純男聚會」。

▲小煜所屬團體「Lollipop 棒棒堂」團員因風波不斷，團體活動全面停擺。（圖／本刊攝影組）



事實上，小煜近來壓力應該不小，所屬團體「Lollipop 棒棒堂」團員風波不斷，先是威廉、小杰捲入「閃兵」爭議，王子（邱勝翊）爆出跟粿粿不倫戀，團體活動全面停擺，所以他將重心回歸劇場。同時，他去年9月跟護理師老婆言言離婚，成了單親爸爸，時間更要充分規劃，他曾說時間都以孩子為優先，剩餘才是他能工作的時間，這晚應該是他奶爸日常與工作夾縫中，短暫的洩壓時間。

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

▲去年9月小煜跟護理師老婆言言離婚，成了單親爸爸。（圖／翻攝自小煜臉書）



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