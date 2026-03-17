才和入獄Toyz結婚！篠崎泫爆日旅住水餃二代家…私宅煙火照被認出

▲篠崎泫過年期間聲稱到日本獨旅，但一路上疑似都有吳書成作陪。（圖／翻攝自篠崎泫IG）

圖文／鏡週刊

篠崎泫日前才爆出與正在服刑的香港籍網紅Toyz在獄中登記結婚，未料過年期間她對外宣稱的「日本獨旅」行程，被發現不僅住宿地點與公開說法不符，更疑似入住水餃店「果貿吳媽家」二代吳書成在日本的私人住宅，兩人關係啟人疑竇。

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▲篠崎泫過年期間po出的住處畫面，被知情人士指認是吳書成的自宅。（圖／翻攝自篠崎泫IG）

篠崎泫今年農曆年期間前往日本滑雪勝地越後湯澤，停留約兩週時間。她在社群平台上多次發文，對外形容此行是「一個人的旅行」，並以近似業配形式介紹當地民宿，分享住宿與雪場生活。然而，有知情人士指出，篠崎泫實際上並未入住她在po文中所標記的民宿，而是住在吳書成的私人公寓，生活起居與交通接送皆由對方安排，與一般單純旅遊或業配合作的情況顯然不同。

座車接送 私宅拍煙火

吳書成在當地經營「青達雪具」，是許多台灣人到當地滑雪的指定店家，據悉，篠崎泫是在今年1月去滑雪時認識對方，過年期間則再度前往越後湯澤。知情人士指出，她在IG發出的大量限時動態中，車內空間明顯可看出是吳書成的私人座車，2月25日上傳的一段「雪場煙火」畫面，其拍攝視角與取景高度，也疑似是從吳書成的私人住所窗外所拍攝。

▲「果貿吳媽家」二代吳書成在越後湯澤經營雪具生意，還購置400坪旅館。（圖／翻攝自吳書成IG）

由於當地台灣人眾多，篠崎泫公然入住吳書成家中，也引起一陣討論。吳書成是網路美食品牌「果貿吳媽家」第二代，該品牌起源於1990年高雄左營眷村的一家小水餃店，2013年他透過電商與社群行銷，成功把家族小店轉型為年營收上看2億元的網購品牌。吳書成近年將事業版圖延伸至日本，2017年成立滑雪裝備店，主打服務華語客群，員工上看百人。

獄中成婚 免他被驅逐

篠崎泫近年感情新聞頻頻。她2023年初曾捲入藝人陳零九與交往10年的女友「呼呼」分手風波，被指是第三者，雖然她否認相關說法，強調彼此只是朋友，但輿論壓力仍讓她形象受到衝擊，而同時間又被爆出與網紅Toyz交往，使得整起事件更顯複雜。

▲Toyz和篠崎泫日前傳出已在獄中登記結婚。（圖／翻攝自TOYZ IG）

Toyz在2023年5月入獄服刑，入獄前和篠崎泫大方認愛，日前還傳出他已在獄中與篠崎泫登記結婚，這段婚姻也被外界解讀與Toyz的身分問題有關。由於Toyz為外籍人士，若服刑完畢後沒有台灣身分，依法可能面臨被驅逐出境的情況。但若透過與中華民國國籍人士結婚並取得相關身分資格，未來在台發展與資產安排就大不同。若假釋順利，他最快今年11月就可能恢復自由身。

▲今年初，篠崎泫公開自己因為凍卵而變胖。（圖／翻攝自篠崎泫IG）





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