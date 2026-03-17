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《陽光女子合唱團》爆內鬨！　陳意涵快嘴惹毛安心亞…合體洩尷尬

嘴快惹人嫌／獨家！《陽光女子合唱團》爆內鬨　陳意涵快嘴惹毛安心亞

▲陳意涵（左）去年11月和安心亞（右）在金馬獎紅毯亮相並擔任頒獎嘉賓。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

《陽光女子合唱團》票房突破7億元，創下影史國片票房紀錄，演員群也積極配合宣傳。不過近期合體慶功時，被問到安心亞在劇中飾演受刑人、是否擦了過多的唇蜜，和角色有衝突？眾人支吾其詞，略顯尷尬，原來是陳意涵日前在陶晶瑩的Podcast爆料此事，讓安心亞心生芥蒂。

嘴快惹人嫌／獨家！《陽光女子合唱團》爆內鬨　陳意涵快嘴惹毛安心亞

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▲電影《陽光女子合唱團》目前累計票房已破新台幣7億元，成為台灣影史國片冠軍。（圖／壹壹喜喜提供）

以女子監獄為背景的《陽光女子合唱團》，一開始乏人問津，之後口碑發酵，吸引不少觀眾一看再看。劇情以受刑人的家庭關係鋪排延伸，賺人熱淚，不僅超越了《海角七号》創下的5.3億元票房紀錄，且仍持續穩坐全台票房冠軍。只是近期因安心亞被爆拍戲狂塗唇蜜事件，讓一票演員有些尷尬，還把導演林孝謙也牽扯進來。

陶子開話題　爆出祕辛

唇蜜事件源起於陳意涵和鍾欣凌、孫淑媚，日前上陶晶瑩的Podcast《女人心事》。陶晶瑩提起，聽說拍戲時有人一直補妝、補髮捲，「有些人的頭髮好完美喔。」暗指頂著大波浪頭飾演受刑人的陳意涵，陳意涵聞言馬上否認：「不可能，我（頭髮）是燙的！」一向心直口快的她立刻轉移焦點說：「心亞的嘴唇是藏雞腿還是怎樣？隨時隨地都在（做嘟嘴狀）。」陳意涵加碼爆料：「導演說後期只能壓她那邊的顏色，一直壓。」意指安心亞的嘴唇真的太亮。

嘴快惹人嫌／獨家！《陽光女子合唱團》爆內鬨　陳意涵快嘴惹毛安心亞

▲陳意涵（右一）、鍾欣凌（右二）、孫淑媚（左一）上陶晶瑩（左二）的Podcast《女人心事》宣傳《陽光女子合唱團》時，意外爆出安心亞的料。（圖／翻攝自陶晶瑩fun人生YouTube）

此時孫淑媚不想惹事，說：「我真的沒有印象。」鍾欣凌則持平說：「我只覺得她（安心亞）很漂亮、都亮亮的。」同時異口同聲說陳意涵都不愛補妝，陳意涵立刻得意表示：「我是天生的！」陶晶瑩進一步質疑：「導演當下沒有發現（安心亞的嘴唇）嗎？」鍾欣凌跳出來緩頰說：「心亞戲裡談戀愛，合理啦！」

嘴快惹人嫌／獨家！《陽光女子合唱團》爆內鬨　陳意涵快嘴惹毛安心亞

▲喜歡嘟嘴的安心亞（左二）曾在劇集《孔雀魚》和尹馨（左三）扮演命案現場清潔工，模樣狼狽。左一為導演錢人豪、右一為姚淳耀。（圖／翻攝自錢人豪IG）

片場意見多　質疑導演

近日演員們合體慶功，被問到狂補唇蜜一事，安心亞急忙解釋：「是護唇膏吧。」陳意涵則改口揶揄：「可能是便當的油沒有擦乾淨。」任誰聽來都感受得到弦外之音，事後傳出安心亞頗為不悅。

嘴快惹人嫌／獨家！《陽光女子合唱團》爆內鬨　陳意涵快嘴惹毛安心亞

▲安心亞（右）熱情擁抱陳意涵（左），換來尷尬表情。（圖／翻攝自安心亞IG）

不過陳意涵拍戲時也是意見不少，拍《陽光女子合唱團》開場戲，導演要她演出產台上聲嘶力竭生小孩的模樣，讓她很抗拒，「現在都什麼年代了？」表示生小孩根本不會如此誇張、撕裂。但陶晶瑩默默說：「我當年（生產）就是這麼痛。」陳意涵回說：「妳那個年代不同啊。」不過陳意涵似乎忘了，片中背景也是近20年前的保外就醫生產，所以仍得乖乖配合導演要求演出。



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