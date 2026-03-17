NCT渽民送300萬韓幣禮券寵粉爆爭議　驚傳「店員濫用職權」遭開除

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男團NCT的成員渽民，在3月14日白色情人節當天，特別準備了30張面額10萬韓幣（一張約新台幣2358元）的新世界禮券。怎料，原是寵粉的好意，竟意外引發爭議，負責兌換的店員甚至傳出遭到開除，掀起熱烈議論。對此，新世界集團也於16日做出回應。

▲NCT渽民在白色情人節送粉絲禮券。（圖／翻攝自Instagram／na.jaemin0813）

渽民於14日透過粉絲專用溝通平台送上白色情人節禮物，部分粉絲在隔天上午為了將行動禮券兌換成紙本禮券，前往賣場進行兌換。沒想到，竟傳出在賣場開始營業的10點前，位於慶尚北道龜尾市的分店就已經有人大量領取禮券，在網路上掀起極大風波。

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▲渽民送給粉絲的禮券驚傳遭到店員搶先攔截。（圖／翻攝自Instagram／na.jaemin0813）

對此，有粉絲集體向該賣場提出「員工在營業前先行更換並攔截禮券」的疑慮，但有一名網友聲稱自己才是大量兌換禮券的人，指出因為有大票粉絲打電話向賣場檢舉，目前該賣場的員工已經被開除，「非常抱歉，會再還給各位的，請停止投訴，正在反省中。」

根據《釜山日報》報導，新世界集團目前正在對該賣場分店進行內部調查，相關人士表示：「對於造成不便深感抱歉。目前正在對事情經過進行內部調查，將根據調查結果採取後續措施，並加強禮券開立及更換的相關管理標準以防止再次發生。」