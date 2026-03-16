伊能靜長文慶小哈利24歲生日　謝他「對妹妹全然接納」

記者蔡宜芳／綜合報導

女星伊能靜和前夫庾澄慶育有一個兒子庾恩利（小哈利），16日適逢愛子24歲生日，伊能靜也在社群發出長文慶生，大讚兒子日益成熟，不僅用愛接納家庭變化，更是同母異父的妹妹心中「最帥、最好的哥哥」。

▲庾恩利迎來24歲生日。（圖／翻攝自微博／En-Li恩利工作室）

伊能靜感慨表示，庾恩利並不依賴父母的愛來修復童年，而是以愛來理解家人，「對妹妹，你更是全然接納，毫無保留地愛她。這也是為什麼妹妹會對任何人都驕傲地說：『我有最帥、最好的哥哥！』今年生日還給你親手做了蛋糕。」對於兒子的成熟既感動又不捨。

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▲▼伊能靜分享家庭照。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

伊能靜提到，自從庾恩利畢業回到上海後，母子交談的機會變多，面對兒子對世事的困惑，她引用《金剛經》名句「一切有為法，如夢幻泡影」作為叮嚀，解釋世間萬物皆有消逝之時。她勉勵兒子不必執著於結果，因為「體驗」才是來世間最重要的收穫。

伊能靜認為，「父母想當孩子的朋友」其實像個偽命題，「當孩子擁有真摯忠誠的朋友時，他真的不再需要父母去扮演朋友的角色了。」她也對兒子說，或許自己不是最好的夥伴，「但我希望你知道：只要你回頭，我們，永遠都在。」