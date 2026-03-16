《終極三國》男星脫口1句玩笑話！　粉絲直接出手「200人全來了」

▲ 陳德修推出新單曲。（圖／陳德修工作室提供）

記者翁子涵／台北報導

陳德修發行新單曲〈Kill the Monster〉，以獨有金屬哥德搖滾元素，展現不同面貌，不僅給人聽到全新多變的創作才華，更是給予自己在新的一年一種期許，他笑說：「每個人心中或多或少都有一些黑暗面，無論是貪婪、嫉妒、憤怒等，這些暗黑因子就像是怪物一般潛伏心中，唯有勇敢堅毅態度，才能打倒墮落放縱脆弱的自己。」陳德修也預告全新巡演正在準備路上。

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▲▼ 陳德修新歌靈感來自漫畫。（圖／陳德修工作室提供）

新歌靈感來自日本漫畫〈洛印勇士〉裡的劇情，描繪人性有如怪物般扭曲黑暗，並希望藉由內心的勇敢態度，來打破僵局，陳德修也提到：「其實過去就一直有念頭想寫這樣的主題，只是不確定要怎麼開始，直到看了〈洛印勇士〉的漫畫，突然整個打開了創作通道，便讓這首歌有了開始。」

陳德修去年啟動多個城市巡演，也讓他獲得不少收穫，其中一站抵達雲南昆明，竟創下票房完售，讓他又驚又喜，事實上背後還存在一個感人的小故事。陳德修前年演出時，一位來自昆明的歌迷主動邀請，希望他能來當地歌唱，當時陳德修笑說：「我怕沒票房啊，不然讓你來當我的雲南後援會會長好了！」沒想到此話成真，該歌迷號召超過200人，也正是推動昆明場成真，讓陳德修感動不已，他表示：「感覺自己跟歌迷彼此努力一起完成了一個目標，非常感動。」