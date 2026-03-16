ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

伊能靜慶祝小哈利生日
3招維持愛情熱度！
網紅還原「交往田栩寧」時間線
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

銀赫 東海 Lucy 黑男 許瑋甯 春風 田舞陽 早川小百合

《終極三國》男星脫口1句玩笑話！　粉絲直接出手「200人全來了」

▲▼ 陳德修推出新單曲。（圖／陳德修工作室提供） 

陳德修推出新單曲。（圖／陳德修工作室提供）

記者翁子涵／台北報導

陳德修發行新單曲〈Kill the Monster〉，以獨有金屬哥德搖滾元素，展現不同面貌，不僅給人聽到全新多變的創作才華，更是給予自己在新的一年一種期許，他笑說：「每個人心中或多或少都有一些黑暗面，無論是貪婪、嫉妒、憤怒等，這些暗黑因子就像是怪物一般潛伏心中，唯有勇敢堅毅態度，才能打倒墮落放縱脆弱的自己。」陳德修也預告全新巡演正在準備路上。

▲▼ 陳德修新歌靈感來自漫畫。（圖／陳德修工作室提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 陳德修新歌靈感來自漫畫。（圖／陳德修工作室提供）

 ▲▼ 陳德修推出新單曲。（圖／陳德修工作室提供）

新歌靈感來自日本漫畫〈洛印勇士〉裡的劇情，描繪人性有如怪物般扭曲黑暗，並希望藉由內心的勇敢態度，來打破僵局，陳德修也提到：「其實過去就一直有念頭想寫這樣的主題，只是不確定要怎麼開始，直到看了〈洛印勇士〉的漫畫，突然整個打開了創作通道，便讓這首歌有了開始。」

 

陳德修去年啟動多個城市巡演，也讓他獲得不少收穫，其中一站抵達雲南昆明，竟創下票房完售，讓他又驚又喜，事實上背後還存在一個感人的小故事。陳德修前年演出時，一位來自昆明的歌迷主動邀請，希望他能來當地歌唱，當時陳德修笑說：「我怕沒票房啊，不然讓你來當我的雲南後援會會長好了！」沒想到此話成真，該歌迷號召超過200人，也正是推動昆明場成真，讓陳德修感動不已，他表示：「感覺自己跟歌迷彼此努力一起完成了一個目標，非常感動。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

陳德修

推薦閱讀

77老大聚餐「正妹相伴」被直擊！　竟是3年前同上汽車旅館的她

77老大聚餐「正妹相伴」被直擊！　竟是3年前同上汽車旅館的她

16小時前

姚晨、曹郁突宣布離婚！　「多年前，我們結束了婚姻關係」

姚晨、曹郁突宣布離婚！　「多年前，我們結束了婚姻關係」

8小時前

獨／棄科技廠 10 萬月薪！　工程師女神侯芳轉戰啦啦隊

獨／棄科技廠 10 萬月薪！　工程師女神侯芳轉戰啦啦隊

7小時前

陸劇2大女神爆絕交！圈內人洩「白鹿拒虞書欣」閨蜜情生變原因曝

陸劇2大女神爆絕交！圈內人洩「白鹿拒虞書欣」閨蜜情生變原因曝

14小時前

單親媽網紅認「當過小三」　公開道歉嘆：長期孤獨讓自己變衝動

單親媽網紅認「當過小三」　公開道歉嘆：長期孤獨讓自己變衝動

16小時前

八點檔男星「高雄餐廳洗碗」被目擊！　過年打工沒休…揭背後原因

八點檔男星「高雄餐廳洗碗」被目擊！　過年打工沒休…揭背後原因

11小時前

羅志祥請辭《綜藝OK啦》！　電視台證實：節目將先暫停錄製

羅志祥請辭《綜藝OK啦》！　電視台證實：節目將先暫停錄製

6小時前

奧斯卡完整名單／《一戰再戰》奪6獎成大贏家！　李奧納多「坐整晚」終於上台

奧斯卡完整名單／《一戰再戰》奪6獎成大贏家！　李奧納多「坐整晚」終於上台

16小時前

杜拜機場遭襲停飛現況！　女星全家卡在機場飛不了：小朋友很失望

杜拜機場遭襲停飛現況！　女星全家卡在機場飛不了：小朋友很失望

9小時前

唐綺陽運勢／水逆要結束了！雙子感情「避免玩笑開過頭」金牛長官緣佳

唐綺陽運勢／水逆要結束了！雙子感情「避免玩笑開過頭」金牛長官緣佳

17小時前

金鐘國新婚半年罹病！「錄《RM》靠哈哈攙扶」認：這輩子沒聽過的病

金鐘國新婚半年罹病！「錄《RM》靠哈哈攙扶」認：這輩子沒聽過的病

10小時前

SJ老婆注意！Super Show 10安可場台灣也看得到　票價1500元有找

SJ老婆注意！Super Show 10安可場台灣也看得到　票價1500元有找

9小時前

熱門影音

劉亦菲斷開宋承憲零緋聞！　狗仔認輸：身邊90%都是她媽

劉亦菲斷開宋承憲零緋聞！　狗仔認輸：身邊90%都是她媽
喬瑟夫神還原真人版魯夫　胡椒扮娜美「巨乳一直晃」

喬瑟夫神還原真人版魯夫　胡椒扮娜美「巨乳一直晃」
李泳知櫻花季開唱丟麥帥翻　笑喊：該搬來高雄住了！

李泳知櫻花季開唱丟麥帥翻　笑喊：該搬來高雄住了！
DJ妖嬌狂ㄉㄨㄞF奶　砸43萬大進化

DJ妖嬌狂ㄉㄨㄞF奶　砸43萬大進化
金鐘國罹怪病「平衡感出問題」　錄《RM》靠哈哈攙扶入場

金鐘國罹怪病「平衡感出問題」　錄《RM》靠哈哈攙扶入場
曾國城「從小」聽他歌　猛虧巫啟賢「後年領敬老卡」

曾國城「從小」聽他歌　猛虧巫啟賢「後年領敬老卡」
《KPOP獵魔女團》奪原創歌曲　感言沒講完「遭強制中斷」

《KPOP獵魔女團》奪原創歌曲　感言沒講完「遭強制中斷」
劉宇寧唱《蒼蘭訣》主題曲吃紙片　翻山越嶺尋一個你...呸呸呸！

劉宇寧唱《蒼蘭訣》主題曲吃紙片　翻山越嶺尋一個你...呸呸呸！
三上悠亞IG追蹤暴漲5萬人！　遭酸民攻擊感謝台粉加油

三上悠亞IG追蹤暴漲5萬人！　遭酸民攻擊感謝台粉加油
祖雄女兒初見印度人被嚇到　他機會教育「爸爸媽媽也不一樣」

祖雄女兒初見印度人被嚇到　他機會教育「爸爸媽媽也不一樣」
Highlight登櫻花季開唱〈Fiction〉〈shock〉嗨翻

Highlight登櫻花季開唱〈Fiction〉〈shock〉嗨翻
Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回
妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

禾浩辰已登記結婚「連講錯日期」　家庭只能多人「邀李國毅加入XD」

禾浩辰已登記結婚「連講錯日期」　家庭只能多人「邀李國毅加入XD」

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

劉俊謙接招娘娘示愛：有另一半了！　聽到他「都沒做過」...認輸逃跑XDD

劉俊謙接招娘娘示愛：有另一半了！　聽到他「都沒做過」...認輸逃跑XDD

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

南太鉉與女友「冰毒呈陽性反應」！ 警方擔心滅證申請拘捕令

南太鉉與女友「冰毒呈陽性反應」！ 警方擔心滅證申請拘捕令

劉在錫搶當「身體擔當」俞利聽傻　「Dex心動點」金東炫吃味：不聽我們嗎XD

劉在錫搶當「身體擔當」俞利聽傻　「Dex心動點」金東炫吃味：不聽我們嗎XD

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

文世潤來台灣大嗑燒餅油條　「好吃到哇哇叫」想在韓國開店

文世潤來台灣大嗑燒餅油條　「好吃到哇哇叫」想在韓國開店

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

看更多

康納地圖炮轟炸奧斯卡　甜茶尬笑.李奧納多產出新迷因

即時新聞

剛剛
剛剛
23分鐘前0

野田妹現蹤台北！　上野樹里頂「橘髮新造型」出沒忠孝新生

50分鐘前1

伊能靜長文慶小哈利24歲生日　謝他「對妹妹全然接納」

2小時前10

網紅還原交往田栩寧時間線　同遊哈爾濱「不知新歡懷孕」淚控遭報復

2小時前0

《終極三國》男星脫口1句玩笑話！　粉絲直接出手「200人全來了」

2小時前58

林襄才接棒節目就停錄！　經紀公司發聲：感謝羅志祥照顧

3小時前21

王宇婕曝「聖誕前開刀病因」！　友見她臉色嚇壞直送急診

3小時前0

失誤意外奪MVP！正妹淚灑《宇宙啦啦隊》舞台　表現讓利特大讚

5小時前21

破億神作改編BL劇來了！年下精英攻X惡霸兇狠受　高顏值選角曝光

5小時前1

貝佐斯幸福肥陪辣妻跑趴！　風采被妮可基嫚一秒搶走

6小時前1

孫燕姿隔12年香港開唱！　「天王天后」大咖全來了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 77老大聚餐「正妹相伴」被直擊　3年前同上汽車旅館
    16小時前2817
  2. 姚晨、曹郁突宣布離婚！
    8小時前7
  3. 獨／棄科技廠 10 萬月薪！　工程師女神侯芳轉戰啦啦隊
    7小時前2225
  4. 陸劇2大女神爆絕交！圈內人洩「白鹿拒虞書欣」　
    14小時前5
  5. 單親媽網紅認「當過小三」　公開道歉嘆：長期孤獨讓自己變衝動
    16小時前61
  6. 八點檔男星過年「餐廳洗碗打工」被目擊！揭背後原因
    11小時前169
  7. 羅志祥請辭《綜藝OK啦》！　電視台證實：節目將先暫停錄製
    6小時前1820
  8. 不斷更新！奧斯卡即時名單
    16小時前63
  9. 杜拜機場遭襲停飛現況！　女星全家卡在機場飛不了
    9小時前1616
  10. 唐綺陽運勢／水逆要結束了！
    17小時前4
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合