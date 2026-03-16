網紅還原交往田栩寧時間線　同遊哈爾濱「不知新歡懷孕」淚控遭報復

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸BL夯劇《逆愛》的主角田栩寧，在14日被網紅「九成美」爆料劈腿生子等醜聞，隨後，其工作室嚴正否認並喊告。不過，女方非但沒有退縮，反而繼續爆出親密影片，並在15日還原交往時間線，強調內容屬實，願負法律責任，引發熱烈討論。

▲九成美持續爆出和田栩寧的交往證據。（圖／翻攝自微博／九成美my）

九成美指出，她和田栩寧是在2022年初正式交往，當時是異地戀，男方只要有空就會飛到廣州見她。到了2023年中，九成美稱田栩寧因難耐思念，承諾會買房娶她，希望她能搬到杭州定居，因此，兩人帶著愛犬自駕北上。

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搬到杭州後，九成美發現田栩寧因工作而經常不在家，所以住處顯得凌亂、也沒家具，於是她趁田栩寧進組拍戲時，獨自添置家具，「希望他回到家的時候，家是完整的。」

▲▼九成美曬出和田栩寧一起慶生，以及男方承諾要娶她的對話。（圖／翻攝自微博／九成美my）

有關於外界質疑她的直播工作「不單純」，九成美澄清表示，自己在大學時期雖曾兼職直播，但絕無越界行為。她也坦言，當時因田栩寧不希望公開戀情，因此自己在直播中只能宣稱單身。九成美也提到，因為她不希望婚前同居，所以提議請男方幫自己找個房子，「可能當時他手上資金有限，我也沒有工作，所以他說讓我住在他家，他可以去兄弟家住，畢竟平時呆的時間少，大部分都在組裡。想想我就同意了，畢竟也省錢。」

然而，到了2023年底，兩人的感情大不如前，九成美為了修復關係，自掏腰包訂好機票和飯店，邀請田栩寧在元旦共赴哈爾濱旅遊，「此時的我還不知道若若（疑為田栩寧後來的女友）存在，並有孕的事，我只傻傻的以為是時間沖淡了愛情。」回程後不久，她因無法忍受日益冷淡的互動，主動提出了分手，「分手的時候我哭了，他也哭了，我以為是捨不得，原來是愧疚。」

九成美16日再發文指稱，田栩寧的新女友若若在去年1月加自己好友，「從禮貌套話，到陰陽我被我懟，就開始了她的報復之路。」對方不僅經常到她的影片和直播中留言謾罵，還傳簡訊做人身攻擊，「原因是我與田分手後，他經常給我打電話，我都沒接。有一次我忍不住接了問他，你不是有對象了嗎還給我打？他哭著說一言難盡。被若發現通話記錄後，田表示冤枉，是我纏著他，導致此女開始瘋狂。」

▲九成美聲稱自己飽受田栩寧新女友的騷擾。（圖／翻攝自微博／九成美my）

九成美表示，自己的個資目前已全部被報復性曝光，連家人所在地都無一倖免，「你背後的力量太龐大，我只有一個人，確實無法與你抗衡。付出這麼多，連你的一句道歉都未曾換來。若你還有良心，請停止對我的傷害，我也祝你幸福。」喊話要田栩寧道歉。

▲九成美向田栩寧喊話。（圖／翻攝自微博／九成美my）

▲九成美還原交往時間線。（圖／翻攝自微博／九成美my）