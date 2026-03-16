貝佐斯幸福肥陪辣妻跑趴！　風采被妮可基嫚一秒搶走

▲貝佐斯與桑切斯現身奧斯卡派對。（圖／翻攝laurensanchezbezos IG）

圖文／鏡週刊

第98屆奧斯卡頒獎典禮15日落幕，由雜誌《Vanity Fair》主辦的「奧斯卡派對」是每年頒獎典禮後的重頭戲，各界名流到場狂歡。亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子桑切斯（Lauren Sánchez）當天受邀現身，兩人甜蜜互動本該吸睛，卻無意間被女星妮可基嫚（Nicole Kidman）搶盡鋒頭。

妮可基嫚一出現全場轉頭？ 巨星氣場太強

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62歲的貝佐斯在奧斯卡派對上，身穿黑色天鵝絨西裝，留起灰白鬍渣，臉頰略圓潤，似乎「幸福肥」上身。而桑切斯穿著一襲黑色爆乳無肩帶禮服，高開衩配鑽石項鍊，盡顯好身材。兩人2025年夏天在威尼斯舉辦「世紀婚禮」後，頻頻秀恩愛。

▲貝佐斯與桑切斯擺姿勢拍照，妮可基嫚從背後走過，意外搶鏡。（圖／翻攝laurensanchezbezos IG）

接著，引發話題的一幕發生了，當貝佐斯夫婦對著鏡頭擺姿勢拍照時，妮可基嫚忽然從他們背後走過，然後所有鏡頭瞬間轉向她。妮可穿著CHANEL金色禮服，金髮飄逸，巨星氣場全開。

▲妮可基嫚巨星氣場全開（左圖），貝佐斯夫妻只能在一旁觀看（右圖）。（圖／翻攝laurensanchezbezos IG）

當時桑切斯表情有些驚訝，走到丈夫身後用雙手搭著他的肩，然後二人都轉身看向妮可基嫚。八卦媒體《Page Six》將這段影片配上標題：「妮可基嫚突然亂入貝佐斯與妻子的合照。」網友們笑稱：「妮可永遠是女王」「錢買不到優雅和氣質」。

▲桑切斯不忘在社群網站曬出自己的辣照。（圖／翻攝laurensanchezbezos IG）

▲貝佐斯夫妻與友人一起參加奧斯卡派對。（圖／翻攝laurensanchezbezos IG）

不過，桑切斯也沒因此動怒，她在IG限動轉發這段影片，並tag妮可基嫚的帳號說：「結果這一幕就發生了，愛妳，妮可基嫚。」大方自嘲又送上愛心，成功化解尷尬，也展現氣度。



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