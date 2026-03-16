孫燕姿隔12年香港開唱！　「天王天后」大咖全來了

▲孫燕姿香港開唱。（圖／Make Music提供）



記者翁子涵／台北報導

由寬魚國際主辦的孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會，3月13、15日在香港全新地標啟德主場館盛大登場，這是她睽違12年再度回到香港開唱，兩場門票開賣即秒殺完售，合計吸引7.5萬名歌迷齊聚，孫燕姿用粵語向滿場歌迷打招呼：「就在日落以後2026第一站香港！大家有沒有掛住（想念）我，我很掛住（想念）你們，會不會有一點肉麻，你們是不是喜歡這樣，我的廣東話是不是很叻叻豬（棒棒的），你們都聽得懂嗎？下一首歌和我一起唱吧！」

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▲▼孫燕姿驚喜演唱新歌寵粉。（圖／Make Music提供）



在「未知」轉場，孫燕姿演唱〈克卜勒〉並首唱新歌〈飛瀑而下〉，粉絲驚喜不已。「夢境」篇章則打造「小飛床」橋段，加入在香港才有的曲目〈漩渦〉，孫燕姿在空中緩緩移動演唱，她笑說:「這次我坐小飛床來到香港，吃很多我喜歡吃的食物，你們猜是什麼？猜對有禮物，不是蝦餃，我喜歡的是碗仔翅，幾好吃（很好吃），記得要加辣蘿蔔，你知道我每次吃到好吃的東西，就會覺得是….。」接著〈完美的一天〉前奏響起，全場大合唱，宛如大型KTV。

在〈祝你開心〉之後，螢幕出現與孫燕姿合作過、互相扶持的藝人好友、工作夥伴照片與音頻，包括造型師、演唱會導演，天后鄭秀文也獻聲祝福，引起歌迷驚呼，鄭秀文分享與孫燕姿初次見面回憶，鄭秀文說:「第一次見面，覺得她很Sweet，她的笑容讓我印象深刻，還有一次與她和她的Daddy一起吃飯，是比較特別的經歷。」

演唱會尾聲，孫燕姿以信件式獨白向歌迷分享心情：「我常常幻想日落是什麼樣的場景，是否可以帶著身邊珍貴的人，永遠勇敢保護心裡深處的平靜。感謝你，也感謝自己。」最終在〈日落〉歌聲中畫下句點。

孫燕姿相隔12年再次到香港開唱，前來欣賞演唱會的嘉賓同樣星光熠熠，包括E神陳奕迅、Gigi梁詠琪、「最美小龍女」陳玉蓮、容祖兒、「港劇一姐」佘詩曼、楊千嬅、岑寧兒、葉童、高齡94歲的資深演員胡楓、泳兒、陳蕾、鄧小巧、王敏奕、糖妹、陳瑩、Jeremy 李駿傑 (Mirror)、王菀之、吳若希、吳嘉禧等。此外，孫燕姿將在5月15日、17日移師台北大巨蛋開唱，門票於20日全面啟售。