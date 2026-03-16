王宇婕曝「聖誕前開刀病因」！　友見她臉色嚇壞直送急診

記者蔡宜芳／綜合報導

女星王宇婕於去年底曾透露自己在聖誕節前夕進開刀房，表示原本以為只是胃不舒服，沒想到情況比想像中嚴重。她16日也揭露當初住院真正的病因，而且自己是在聖誕聚會上被朋友發現不對勁，才前去就醫。

▲王宇婕去年底突然開刀住院。（圖／翻攝自Instagram／margaretwangyujie）

王宇婕提到，去年12月原本要舉辦聖誕聚會，當時好友們都已抵達她家，「結果大家看我臉色不對，一直叫我去急診。」一檢查才發現竟是闌尾炎，而且已經穿孔，「於是畫面變成：朋友在我家聚會，我人在醫院急診，最後直接住院。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了彌補當初的聖誕遺憾，王宇婕趁著這次春節假期，盛大補辦聚會，「結果人越來越多，狗也來了，甚至還有人搬了麻將桌來。」而且用的還是收藏用的限量版麻將。另外，還有很會煮飯的朋友負責料理，王宇婕對此自虧：「我這個主人唯一的貢獻，好像真的只有——提供場地。有沒有看過這麼不要臉的主人。」

▲▼王宇婕於春節再邀朋友相聚。（圖／翻攝自Instagram／margaretwangyujie）

【王宇婕社群全文】

過年整理照片，才發現這組一直漏發。

其實原本是 去年12月的聖誕聚會。

朋友都已經來我家了，

結果大家看我臉色不對，一直叫我去急診。

沒想到一檢查——

闌尾炎，而且已經破了。

於是畫面變成：

朋友在我家聚會，

我人在醫院急診，最後直接住院。

所以這次過年，我們把那次沒完成的聚會補回來。

結果人越來越多，狗也來了，

甚至還有人搬了麻將桌來。

而且打的還是 Leica 限量版麻將，

很多人看到都說：「那不是收藏用的嗎？」

至於滿桌的菜……

先說清楚，真的不是我做的。

是我們那位超會煮飯的朋友。

我這個主人唯一的貢獻，

好像真的只有——提供場地。

有沒有看過

這麼不要臉的主人。