風田日韓大戰金針菇　不忍開砲「團隊默契偏爛」

記者葉文正／台北報導

TVBS ORIGINALS實境節目《明星製作公司》邀來韓國人氣YouTuber金針菇擔任特別來賓，與日本代表風田展開「韓日大對抗」，兩人憑藉各自對台灣本土文化的理解，挑戰各種關卡。為了讓來賓感受到最道地的台味，曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田精心設計企劃，希望透過遊戲與任務，測試兩人對台灣文化的熟悉程度，所有幕後過程只有在電視版獨家揭曉。

▲風田(左)與金針菇展開「日韓大對抗」，看誰最了解台灣本土文化。（圖／TVBS）



錄影結束後的檢討聊天氣氛卻意外火熱，風田率先開砲表示，這次以「幕前來賓」的角度重新觀察隊友，發現大家默契仍有很大進步空間，他直言：「如果跟真正的工作人員比起來，我覺得整個團隊默契偏爛」。

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▲金針菇控訴陳漢典(右)與LULU在談戀愛。（圖／TVBS）

風田更爆料錄影開場時，他與金針菇早已就定位，隊友們卻還在現場討論機器怎麼拍、主機要對誰，讓兩人只能乾等將近十分鐘。話一出口立刻引來隊友反擊，楊銘威笑回：「你剛剛氣球那邊開場也很爛，還敢講我們！」Lulu也補刀：「你也不想想李多慧那一集你在幹嘛，你在旁邊什麼事都不做，只會放屁。」讓檢討會演變成所有人都在檢討別人，笑料不斷。

▲風田與金針菇展開「日韓大對抗」。（圖／TVBS）



除了工作檢討，錄後聊天也爆出意外話題，Lulu詢問金針菇對節目內容有沒有需要改進的地方，原本對方先客氣表示「都很完美」，沒想到被追問後忍不住吐槽：「唯一的缺點就是跟我同一組的小隊員(指陳漢典與Lulu)，一直在我前面談戀愛。」一句話讓現場瞬間炸鍋。

曾莞婷也忍不住接話表示：「終於有人說出我的心聲了，我都不好意思講。」她更笑說兩人時不時就會開小視窗聊天，例如討論「晚上要吃什麼」，讓身為單身的她看了不免有點小忌妒。面對眾人調侃，風田最後也緩頰表示：「其實只有一開始不順，後面大家都很專業，很快就進入狀況。」