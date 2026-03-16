巨肌歐巴來了！19禁猛男秀《TOUCH FIVE》登台　加開男、女混合場

記者吳睿慈／台北報導

南韓18禁最火辣猛男秀《TOUCH FIVE》 終於宣布海外的第一場演出，歐巴們預計在4月23到26日火熱「襲台」，帶給粉絲最新、最撩、最誘惑的猛男秀演出，門票現已啟售。

▲巨肌歐巴這裡看，19禁猛男秀《TOUCH FIVE》登台演出。（圖／OCT.entertainment提供）



《TOUCH FIVE》之所以在競爭激烈的韓國猛男秀中脫穎而出，關鍵在於其「視覺壓迫感」，團員們不只擁有專業舞技，身材更是超養眼，各個擁有厚實的胸襟與完美倒三角比例，讓觀眾在開場瞬間便能感受到極致的視覺衝擊。

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▲《TOUCH FIVE》表演曲目結合了時尚與禁慾感。（圖／OCT.entertainment提供）

《TOUCH FIVE》最厲害的是其撩動人心的零距離感官饗宴，表演曲目結合了時尚與禁慾感，從經典的「浴室濕身誘惑」到「狂野重機挑逗」，每一幕都精準擊中你的感官神經。



特別的是本次《TOUCH FIVE》系列演出增加了不限性別的場次，讓男生也同樣能夠體驗猛男秀的火熱舞台所帶來的衝擊體驗門票已於3月16日啟售，從4月23日到26日一連四天，將為台灣觀眾們帶來共6場演出！票價分別為新台幣2880、3680、4280與4880元，更多售票詳情，請鎖定OCT.entertainment官方社群專頁。