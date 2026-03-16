失誤意外奪MVP！正妹淚灑《宇宙啦啦隊》舞台　表現讓利特大讚

記者孟育民／台北報導

大型選秀節目《宇宙啦啦隊》上週末於（14日）播出第二集，在韓流天團SUPER JUNIOR神童、利特兩大巨星擔任飛行評審的強烈加持下，收視率再度飆出新高。最新一集節目開啟「傳奇偶像舞台」舞蹈挑戰，24位晉級女孩們分組挑戰SUPER JUNIOR三首代表作〈Sorry, Sorry〉、〈Black Suit〉、〈Mr. Simple〉經典神曲。在挑戰經典〈Sorry, Sorry〉時，曾以世界選美比賽嶄露頭角的「北醫正妹」吳若湄出奇不意地在演出中揉合「創意魔術」，讓利特忍不住激動直呼：「那個魔術我好想學！」

▲▼利特、神童現身《宇宙啦啦隊》，對於女孩們表現讚譽可嘉 。（圖／華視提供）



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吳若湄在賽後透漏，除了魔術表演的興趣外，還向媽媽苦學高難度的「川劇變臉」，希望接下來節目中有機會展現。同為隊友的夢想家啦啦隊MOMO卻意外發生舞台失誤！走位途中墨鏡不慎滑落，沒想到在評選環節迎來大逆轉。所有評審一致認為，MOMO其處變不驚的臨場反應與舞台感染力反而更勝一籌，最後更選為該組的MVP，MOMO驚訝到含淚回應：「我真的受寵若驚！因為自己的失誤，總覺得承擔不起這個重量。」

▲北醫正妹吳若湄（中）魔術驚艷全場 。（圖／華視提供）



擔任MC及評審長的Energy成員「牛奶」葉乃文，在談及願意接下評審重擔的契機，他坦言最在意的是選秀節目會「趕鴨子上架」，但看到這份企劃的前期規畫時，他被製作單位的誠意深深打動。葉乃文感性表示：「這裡願意給女孩們長達半年的沉澱與訓練，甚至不惜重金移師韓國進行舞蹈培訓。」雖然舞蹈能力的進步很難一蹴可幾，但製作單位卻願意用「時間」去換取這群女孩的「成長」。讓他直言，這才是真正能挖掘出潛力新星的沃土，也是他決定全心投入的關鍵原因。

▲牛奶感動吐心聲 。（圖／華視提供）



