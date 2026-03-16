神顏女神Kao揭發「集體中降頭事件」　世百大美女黃詩棋嚇壞：戴5個佛牌防身

記者蕭采薇／綜合報導

被外媒譽為「降頭百科全書」的多國合製恐怖鉅片《蠱降》（Kong Tao），集結了泰國人氣女星Kao、香港硬底子男星姜皓文與新加坡喜劇天王李國煌同台飆戲。電影深刻描繪了神祕的東南亞黑巫術，由於降頭儀式與詛咒畫面過於真實駭人，甚至有國外觀眾看完直呼：「根本要戴著護身符才敢進戲院看！」

▲泰國人氣女星Kao，在《蠱降》飾演冷靜理智的泰國記者Fon。（圖／車庫提供）

李國煌收起搞笑變身惡煞！泰神顏女星Kao化身冷靜記者

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在台灣擁有極高知名度、曾以《男兒王》入圍金馬獎最佳男主角的新加坡資深男星李國煌，這次在《蠱降》中徹底顛覆以往超接地氣的喜劇形象。他化身為心狠手辣的大馬地產商宋龍辰，為了奪取土地經營權，竟不擇手段動用泰國黑巫術殘害無辜，陰狠狡詐的反派魅力讓人不寒而慄。

▲李國煌顛覆以往超接地氣的喜劇形象，化身為心狠手辣的大馬地產商宋龍辰。（圖／車庫提供）

而以GL泰劇《愛情設計》爆紅的泰國神顏女星「Kao」蘇帕沙拉珊納洽（Supassra Thanachat）則首度跨海赴馬來西亞拍戲。她在片中飾演冷靜理智的泰國記者Fon，為了揭開多年前的「學生集體中降頭命案」而展開危機四伏的調查，並與李國煌有多場火花四射的正邪對峙戲碼。

▲《蠱降》Kao（左）與大馬演員博朗帕拉雷（右）在《蠱降》合作。（圖／車庫提供）

姜皓文赴泰見「真降頭師」！老婆狂勸退怕惹到不該惹的

曾參演《金手指》、《拆彈專家》的香港資深男星姜皓文，這次首度挑戰飾演正派降頭師「白師傅」。為了完美詮釋神秘色彩濃厚的角色，他甚至親自跟隨導演前往泰國，與真正的降頭師見面取經。

▲《蠱降》姜皓文坦言，一開始太太極力反對他接演這部片。（圖／車庫提供）

姜皓文坦言，一開始太太極力反對他接演這部片，就怕他一個不小心「冒犯了不該惹的東西」。直到他耐心解釋並非所有降頭都是邪惡的，才終於獲得太太的點頭支持。除了克服心理障礙，他在片中還必須挑戰用大量泰語跟對手演員對話，難度之高讓他直呼比以前學福建話還要崩潰，全靠老師在現場耳提面命才順利過關。

▲《蠱降》降頭儀式與詛咒畫面過於真實駭人。（圖／車庫提供）

百大美女鐵齒拍靈異片！自爆片場狂戴「5個佛牌」保命

除了超強的跨國卡司，連續四年入選「世界百大美女」、曾演出台灣恐怖片《紅衣小女孩》的馬來西亞女星黃詩棋也驚喜加盟。她在《蠱降》裡飾演一名鐵齒的YouTuber，跟著四名年輕的自媒體同伴前往泰國拍攝民俗影片，卻意外惹禍上身，慘遭黑巫師降頭迫害。

▲連續四年入選「世界百大美女」的馬來西亞女星黃詩棋，飾演遭到降頭迫害的鐵齒YouTuber。（圖／車庫提供）

黃詩棋心有餘悸地透露，這部電影的拍攝過程與鏡頭實在太過恐怖邪門，為了保護自己的安全，她甚至在片場隨身佩戴了多達五個泰國佛牌來防身，足見這部邪典鉅作的驚悚程度。《蠱降》將帶領觀眾一窺最毛骨悚然的黑白降頭大戰，4月2日全台試膽上映。