狂！《陽光女子合唱團》賣破7.4億「擠進影史前10」　何曼希跳ITZY熱舞謝票

記者蕭采薇／台北報導

台灣電影史寫下全新神話！超強口碑國片《陽光女子合唱團》票房再傳捷報，目前全台累積票房已霸氣衝破7.4億大關，不僅穩坐2025年度觀影人次總冠軍，更創下驚人創舉，成為台灣影史第一部成功擠進「全台票房前十名」的國片。

▲《陽光女子合唱團》賣破7.4億「擠進影史前10」，何曼希熱舞謝票。（圖／壹壹喜喜提供）

目前與《陽光女子合唱團》並列在影史神壇前十名的作品，清一色全是《阿凡達》、《復仇者聯盟：終局之戰》、《鬼滅之刃劇場版無限城篇第一章 猗窩座再襲》、《侏羅紀世界》、《玩命關頭7》、《鐵達尼號》、《變形金剛3》、《阿凡達：水之道》以及《動物方城市2》等好萊塢巨星與頂流動漫，如今終於有台灣本土神作殺出重圍，讓大批影迷振奮不已。

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連霸58天單日冠軍狂破紀錄！大馬狂撈420萬揚威國際

《陽光女子合唱團》不僅總票房驚人，各項紀錄更是讓人瞠目結舌。自1月12日登頂單日票房冠軍後，電影竟勢如破竹地連續58天霸佔冠軍寶座，一路蟬聯至3月10日；期間更在1月16日至2月8日創下連續24天「日日票房破千萬」的超狂神蹟。

▲翁倩玉在《陽光女子合唱團》演出賺人熱淚。（圖／壹壹喜喜提供）

此外，1月24日單日進帳3624萬，更直接刷新了台灣電影的單日最高票房紀錄！對於這份奇蹟般的成績單，導演林孝謙內心充滿無限感激，感性表示希望這份溫暖的陽光能帶著好成績繼續前進世界各地，讓愛被更多人看見。

目前該片不僅獲選進入烏迪內遠東國際影展競賽單元，在海外也屢創佳績，除了在馬來西亞突破420萬馬幣、創下近8年台灣電影在當地的最高紀錄外，港澳上映短短兩週也迅速斬獲200萬港幣的亮眼成績。

▲陳意涵在《陽光女子合唱團》的表現牽動人心。（圖／壹壹喜喜提供）

何曼希跳ITZY熱舞寵粉！羅晨恩吉他獻唱《天使》惹淚崩

為了慶祝這史無前例的超狂佳績，片中擄獲無數粉絲芳心的新生代女星何曼希，也兌現承諾大秀舞蹈強項，熱跳南韓女團ITZY的名曲《THAT'S A NO NO》嗨翻全網。她感性感嘆，正是因為觀眾的支持與共鳴，才讓這部充滿愛的電影一步步走到今天，這個成績不僅屬於劇組，更屬於每一位願意走進戲院感受並分享愛的觀眾。

▲《陽光女子合唱團》成為台灣影史第一部成功擠進「全台票房前十名」的國片。（圖／壹壹喜喜提供）

而另一位備受矚目的年輕演員羅晨恩，則特別抱起吉他自彈自唱了動人歌曲《天使》。她透露，這首歌的歌詞完美契合了片中媽媽與阿姨們對主角子晴的愛，因為有她們的陪伴與支持，子晴才能往更高的地方飛翔。羅晨恩也將這首歌獻給所有在戲外和子晴一樣勇敢追夢的朋友們，期盼透過這兩段充滿誠意的歌舞，讓所有粉絲都能感受到滿滿的喜悅與溫暖。

▲《陽光女子合唱團》當中每個角色都有血有淚。（圖／壹壹喜喜提供）