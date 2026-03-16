網歪樓封婚姻恐怖片！《雙囍》票房狂破7千萬　劉冠廷「光榮返鄉」回屏東

記者蕭采薇／台北報導

由億萬票房導演許承傑執導的超強口碑力作《雙囍》，16日霸氣宣布全台累積票房正式衝破7000萬大關！隨著後勢持續看漲，本週末男主角劉冠廷與特地從香港飛來台灣的女主角余香凝，兵分多路橫跨南北戲院出席映後活動。不僅惹得全場影迷笑淚交織，超強的演員魅力與電影後勁，更在網路上掀起海量的熱烈討論。

▲（左起）劉冠廷、楊貴媚、庹宗華三人手牽手重現戲外限定的「世紀大和解全家福」。（圖／水花電影提供）

劉冠廷光榮返鄉超有面子！庹宗華、楊貴媚牽手世紀大和解

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為了回饋南部鄉親的熱情支持，劉冠廷這次特別攜手導演許承傑回到老家屏東舉辦「家鄉場」。看著台下座無虛席、鄉親們發言踴躍，劉冠廷難掩內心的激動與緊張，感性告白屏東是他心中最柔軟的地方，能帶著心血結晶回到成長之地意義非凡。

他還不忘調皮地向導演炫耀：「感受一下屏東的力量，今天家鄉真的讓我很有面子！」而除了南部行程，劉冠廷猶如片中焦頭爛額的新郎一般，馬不停蹄地狂跑全台映後。

▲劉冠廷（左）和導演許承傑回到屏東謝票直呼「讓我很有面子」。（圖／水花電影提供）

其中最大驚喜，莫過於他在片中失和多年的「父母」庹宗華與楊貴媚驚喜合體，三人手牽手重現了戲外限定的「世紀大和解全家福」，楊貴媚更幽默笑喊，這部片不只教大家籌備婚禮，要是哪天面臨離婚，也一定會想起《雙囍》。

陳淑芳重現逼淚神演技！親遞面紙安慰霸氣討角色

映後活動的另一波高潮，則是國民阿嬤陳淑芳的驚喜登場。身為金馬影后的她，在片中僅憑短短幾句台詞就逼哭大票網友，尤其是新郎進場前那句「等你長大就了解了」的祖孫對話，更是後勁十足。

▲劉冠廷與陳淑芳在影廳內重現的《雙囍》經典場面。（圖／水花電影提供）

在映後座談時，陳淑芳即興挽起劉冠廷的手現場重演這段神級對手戲，讓劉冠廷驚呼根本是「劇場版演出」。超親民的陳淑芳甚至親自為台下流淚的觀眾遞上紙巾安慰，還不忘在台上跟導演許承傑鬥嘴互捧，最後更霸氣公開喊話：「導演在《孤味》與《雙囍》後，第三部電影也要找我演喔！」逗得全場笑聲不斷。

網歪樓封「婚姻恐怖片」！余香凝現身反轉結局：看完秒登記

本週趁著來台工作空檔，女主角余香凝也義氣相挺，驚喜現身影廳與觀眾面對面。她感動表示，因為在網路上看到太多影迷的喜愛，無論如何收工後都要趕來親自道謝。有趣的是，網路上有不少觀眾將這部電影戲稱為「婚姻恐怖片」，對此余香凝溫柔地提出不同見解。

▲余香凝（左）與晏柔中（右）共同出席《雙囍》映後活動。（圖／水花電影提供）

她認為這部戲觸動了許多人成長過程的遺憾或心結，但也提醒大家要學會與過去和解、好好愛自己，當充滿能量時，自然會吸引到對的人。超強的電影感染力不僅修復了觀眾的心，現場甚至有影迷大方分享，自己看完電影隔天就決定去登記結婚，超狂喜訊一出瞬間引發全場熱烈歡呼。

▲余香凝（右）在《雙囍》中正面陽光的形象圈粉無數。（圖／水花電影提供）

《雙囍》劇情講述新郎與新娘在大喜之日，必須瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮，以應付誓不相見的離異父母，荒謬又動人的情節現正全台熱映中。