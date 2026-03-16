獨／棄科技廠 10 萬月薪！　工程師女神侯芳轉戰啦啦隊

記者葉文正／台北報導

世界棒球經典賽熱潮席捲全台，隨著TEAM TAIWAN赴日本東京巨蛋應援的啦啦隊也成為場邊最美的風景，其中來自統一獅的啦啦隊女孩侯芳因撞臉韓國樂天巨人啦啦隊成員朴淡備，引發社群平台高度關注，兩人同為25歲，神似程度連彼此都認證，侯芳笑說：「連我爸看到照片都認錯。」兩人日前在台灣也曾透過經紀公司安排見面合照留念。

▲侯芳放棄當工程師當上啦啦隊女孩。（圖／翻攝侯方IG）

外型甜美的侯芳，7、8歲開始學習國標舞，獲得不少佳績，高中進入熱舞社，才接觸街舞，接觸到更多元的舞風，並在學長姐的影響下開啟了對表演藝術的興趣。不過其實她與演藝圈頗有淵源，她的阿姨是《夜半11點學校見》製作人黃宥驊，姨丈是執導《愛殺十七》、《18歲的約定》的知名導演江豐宏，但她選擇腳踏實地，從基層啦啦隊選拔起家。目前她身兼職籃新竹攻城獅與職棒統一獅的啦啦隊成員，職業生涯邁入第3年，憑藉著專業的表現與親和力，在運動場受深受粉絲歡迎。

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▲ 侯芳是統一獅啦啦隊的成員。（圖／翻攝侯方IG）

其實，侯芳私底下其實是一名不折不扣的「理科女孩」。她畢業於雲林科技大學機械工程系，不少大學同學畢業後進入台積電等科技大廠擔任工程師，月薪加獎金破10萬，待遇可觀。儘管身邊友人大多選擇穩定且高薪的科技產業，她卻選擇追隨內心的熱忱，踏入競爭激烈的啦啦隊圈。她表示：「我非常喜歡現在這份工作，能做自己熱愛的事情，家人也都很支持。」

▲侯芳(右)與韓國啦啦隊成員朴淡備。（圖／翻攝侯方IG）

朴淡備去年底來台加盟職籃洋基工程隊，當時就有不少人說侯芳跟朴淡備撞臉，連朴淡備受訪時也覺得兩人長得很像，這次兩人為了自己的國家前往東京巨蛋應援，賽前兩隊啦啦隊成員還一起合照，為自己的國家加油。

▲侯芳(前排右一)在東京與韓國啦啦隊成員朴淡備(前排右二)相見歡。。（圖／翻攝侯方IG）

侯芳談到這次代表台灣前往東京巨蛋應援的經驗，侯芳難掩激動。她表示，踏進東京巨蛋的那一刻有種「此生無憾」的感覺。特別是贏下對韓國隊的那一場比賽，當大螢幕帶到選手在場上流淚的畫面時，她在休息室也跟著落淚。她感慨地說，雖然在球場上跳舞非常疲累，甚至喊到聲音沙啞，但聽到現場大家一起高唱國旗歌、不分你我大聲應援的聲音，那種團結的力量讓她深受感動，也為自己身為台灣的一份子感到驕傲。

對於未來的規劃，侯芳表示會持續精進自己，除了啦啦隊工作，未來也希望能嘗試模特兒或轉型演藝事業，為自己的表演生涯開拓更多可能性。