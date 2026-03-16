昆凌進駐短影音請教周杰倫！　分心盯「老公色差腿」鬥嘴笑翻網

記者蔡宜芳／綜合報導

昆凌和周杰倫結婚十年，育有三個孩子，夫妻感情至今依舊甜蜜。近日，昆凌宣布進駐短影音平台，特地向「前輩」老公請教經營心得，也揭露夫妻倆私下互動的真正模樣，鬥嘴過程笑翻許多網友。

▲昆凌、周杰倫結婚多年，感情依舊甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

影片中，昆凌詢問坐在沙發上的周杰倫「發影片還是照片好」，周杰倫先是吐槽說：「我覺得妳應該先顧慮一下我的姿勢好嗎？」接著傳授心得說：「隨性就好，想PO什麼就PO什麼。」強調自己發照片是因為常拍照，就順手發，不會在意形式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲昆凌向周杰倫請教經營短影音平台的方法。（圖／翻攝自昆凌抖音）

怎知，周杰倫認真分享到一半，昆凌卻突然分心盯著老公的腿驚呼：「你腿好白喔！」又笑指男方的大腿有色差，讓周杰倫面露嬌羞表情、無奈直說：「妳可不可以專心一點！」夫妻互動相當逗趣可愛。

▲周杰倫和昆凌鬥嘴。（圖／翻攝自昆凌抖音）

昆凌的影片PO出後，引來不少網友留言表示「他在自己的帳號都沒說過這麼多話」、「周同學是杰倫的真抖音？我一直以為是仿的」、「這是我聽周杰倫講話最多的一次」。

▲網友留言。（圖／翻攝自昆凌抖音）