陳妍希機場被包圍「差點遭從背後襲胸」　慌張反應曝光…網全怒了

記者黃庠棻／台北報導

女星陳妍希在電視劇《狙擊蝴蝶》中，與小她19歲的男主角周柯宇演出甜蜜愛情戲，播出後演藝事業再掀另一波巔峰。在感情生活上，她與陳曉2025年2月正式結束8年婚姻，恢單後的她狀態越來越凍齡，更吸引許多粉絲追捧，怎料近期現身機場時卻被大批民眾包圍，差一點就被「襲胸」。

▲陳妍希。（圖／翻攝自Instagram／yanxi531）

陳妍希日前現身上海機場，穿著輕便的格紋襯衫搭配黑色酷帥墨鏡，把一頭長髮綁起來，狀態看起來相當清爽，只是她走在路上時，遭大批熱情粉絲包圍，雖有保全跟經紀團隊幫忙開道，但她仍寸步難行，整個空間被擠得水洩不通。

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▲陳妍希。（圖／翻攝自微博）

其中，一名戴著口罩的女粉絲，竟從陳妍希身後熊抱式遞信，差點將她鎖喉，且一個不小心極有可能就出現「襲胸」的情況，她被影迷突如其來的舉動嚇了一跳，當場愣住，也並沒有收下對方給予的信件。此前，在場有相當多手機鏡頭，近距離對著陳妍希的臉拍，但她仍保持笑容並收下粉絲給的信件，看來該名女粉絲從背後突襲的舉動，讓她相當錯愕。

▲陳妍希。（圖／翻攝自微博）

相關畫面在網路上迅速傳開，許多網友紛紛留言表達不滿，直言「這樣真的很嚇人，欺負我姐脾氣好是吧」，也有人認為「真的很生氣，能不能做到尊重」、「太過分了，這個人在幹什麼」、「好嚇人，別這樣對姐姐行嗎」、「太沒有界線了，機場追星真的該管一管」。