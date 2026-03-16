破億神作改編BL劇來了！年下精英攻X惡霸兇狠受　高顏值選角曝光

記者黃庠棻／台北報導

2026年最受矚目的雙男主重磅BL劇《初三的六一兒童節》，正式於GagaOOLala 上線！本劇改編自知名作家蛇蠍點點的同名作品，作為坐擁超過千萬粉絲、具備破億流量的神級之作，影集開始拍攝的消息一出便引發全網沸騰。

▲《初三的六一兒童節》由何衍朝、何昶希主演。（圖／GagaOOLala提供）

影集將引領觀眾重返1980年代霓虹閃爍、魚龍混雜的「港龍城寨」，由人氣實力派偶像何昶希與新生代男星何衍朝領銜主演，聯手演繹一段在血色江湖中交織著權力博弈、宿命復仇與靈魂救贖的動人傳奇。當「年下悶騷精英攻」遇上「惡霸兇狠少堂受」，一場發生在黑白邊界、超越生死的愛恨糾葛，將引爆現象式的熱潮。

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▲《初三的六一兒童節》由何衍朝、何昶希主演。（圖／GagaOOLala提供）

本劇將故事背景設定在80年代黑幫橫行、警界腐敗的「港龍城寨」。城寨裡唯一的大學生「年下悶騷精英攻」何初三，原本只想奮力讀書、離開這片泥淖，卻因黑幫的計畫，被副堂主「惡霸兇狠少堂受」夏六一強行拉入局中。

▲《初三的六一兒童節》由何衍朝、何昶希主演。（圖／GagaOOLala提供）

隨著陰謀與權力暗潮洶湧，兩人從被迫合作到並肩復仇，一個是腹黑深情的金融操盤手，一個是野性溫柔的黑道紅棍，在這座無法無天的城寨裡，他們在黑白邊緣相愛，殺出一條生存血路。不少觀眾對此極致拉扯的劇情表示激讚「愛情是一個人不顧一切救另一個人的時候產生的！何初三和夏六一這種在黑白邊緣互相試探、並肩復仇的感覺真的太好哭了，CP 感衝破螢幕！」

▲《初三的六一兒童節》由何衍朝、何昶希主演。（圖／GagaOOLala提供）

作為蛇蠍點點最具代表性的作品，該作憑藉全平台累積破億次超高流量的神級之作。不僅在豆瓣獲得8.6分的文學高標評價，喜馬拉雅有聲書播放量突破3100萬次，快看漫畫人氣值更驚人地高達2億，微博超話閱讀量亦突破6000萬大關。

▲《初三的六一兒童節》由何衍朝、何昶希主演。（圖／GagaOOLala提供）

本劇在選角上極具野心，兩位新生代男星不僅自帶高顏值，更將在劇中迎來極具顛覆性的反差演出。飾演何初三的何昶希，展現了從人氣偶像到「高冷」精英的蛻變。他2019年透過選秀節目《青春有你》以男團UNINE成員身份強勢出道，近年積極轉型演員。

▲《初三的六一兒童節》由何衍朝、何昶希主演。（圖／GagaOOLala提供）

此次何昶希將演繹從單薄清白的大學生，一步步黑化成長為在黑白兩道運籌帷幄的「金融精英」；另一位男主角何衍朝則反轉演繹「兇狠少堂受」夏六一，這位2000年出生的音樂高材生畢業於星海音樂學院，精通唱歌與小提琴，以往形象陽光，此次卻大膽化身為兇悍、卻在潛意識中極度渴望光明的黑幫副堂主。

▲《初三的六一兒童節》由何衍朝、何昶希主演。（圖／GagaOOLala提供）

何衍朝自2020年參演《穿越火線》嶄露頭角以來，在多部作品中累積豐富經驗，其乾淨的少年感與夏六一這個「在黑暗中舔舐傷口的黑幫副堂主」形成強烈而迷人的「反差萌」。《初三的六一兒童節》現正於 GagaOOLala 熱播中，每週五晚間更新，帶領觀眾重返深情無限的復古年代！

▲《初三的六一兒童節》由何衍朝、何昶希主演。（圖／GagaOOLala提供）