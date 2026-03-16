姚晨、曹郁突宣布離婚！　「多年前，我們結束了婚姻關係」

記者劉宜庭／綜合報導

大陸演藝圈震撼彈！大陸實力派女星姚晨今（16日）無預警在社群平台發布聯合聲明，證實與著名攝影師丈夫曹郁已離婚，感性寫下：「山水一程，三生有幸。緣來緣去，皆是歡喜。」她坦承兩人多年前就已協議結束婚姻，消息一出隨即掀起陸網熱議。

▲姚晨宣布離婚。（圖／翻攝自姚晨微博）



「多年前」就結束婚姻關係

姚晨與曹郁在共同聲明中直言，這段婚姻關係其實在多年前就已劃下句點。當時之所以選擇不對外公布，完全是基於保護家人的立場，希望給予家庭成員最安靜的成長與生活空間。聲明中強調，兩人曾共同創造了許多美好的回憶，包括一同投身藝術電影的影視公司，這些經歷早已讓彼此成為生命中不可磨滅的一部分。

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關係昇華：從夫妻變回「家人般的隊友」

雖然卸下了夫妻的身分，但姚晨與曹郁對於這段感情的處理方式相當成熟且溫暖。兩人在聲明中感性表示，彼此的關係已經從朋友、家人，轉化為像家人一樣的朋友。

這段宣言展現了兩人在情感上的大器，即便不再是伴侶，依然是彼此在生活中最堅實的後盾。姚晨以「皆是歡喜」為這段長達多年的感情下了註解，並強調這是雙方唯一的正式說明，希望外界能給予理解與尊重。

▲姚晨聲明。（圖／翻攝自姚晨微博）

事實上，這並非姚晨的第一段婚姻，她最為人熟知的前一段感情，是與男星凌瀟肅長達7年的婚姻。兩人是北京電影學院的同班同學，從大二開始交往，大學畢業即領證結婚，曾被視為演藝圈「從校服到婚紗」的模範夫妻。然而，這段感情在2011年遺憾收場。姚晨於2012年與曹郁在紐西蘭低調完婚，開啟第二段人生，最終仍宣布離婚。

姚晨2006年憑藉古裝情境劇《武林外傳》中率性的「郭芙蓉」一角紅遍大江南北；隨後在諜戰劇《潛伏》飾演「翠平」，以精湛演技奠定一線女星地位。近年來，她更在職場劇《離婚律師》及家庭劇《都挺好》中，將強悍卻內心細膩的現代女性刻畫得入木三分，劇中「蘇明玉」一角更讓她成為職場女性的偶像。

▲姚晨2019年演出《都挺好》。（圖／資料照／八大提供）