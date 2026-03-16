男團成員遺憾擦身獸醫系！　赴韓國暴雨寒冬圓夢了

▲ 吳昱廷推出新歌MV。（圖／滾石唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

男團U:NUS成員吳昱廷推出新創作單曲〈3721〉，並同步釋出遠赴韓國濟州島拍攝的MV，談到歌名〈3721〉，吳昱廷笑說這組數字其實源自童年常聽到的說法，用來形容「不顧一切」，「雖然不知道緣由但很有趣。」在他的設定中，這首歌並非只屬於單一對象，而是一首能「雙向奔赴」的情歌，整段歌詞無論從自己或粉絲的第一人稱朗讀都成立，「既像我對粉絲的告白，也像粉絲對我表達的愛。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 吳昱廷飛往韓國濟州島取景。（圖／滾石唱片提供）



吳昱廷特地飛往韓國濟州島取景，MV以「街頭藝人」視角展開，描述他在街頭表演維生時撿到一隻小狗，兩者意外成為彼此依靠，拍攝期間劇組恰逢當地大雨與寒冷天氣，原本最擔心11歲的狗狗主角受凍，沒想到牠反而活力十足，吳昱廷還臨時學會韓文「安加」（坐下）與牠培養默契，最終一天內完成拍攝，離開前他還特地到狗狗主人經營的咖啡廳道別，才發現連TWICE都曾到訪，他笑說：「老闆後來請我簽名在TWICE下面，讓我又驚喜又害羞，歡迎大家去打卡！」

MV故事其實也與他的人生選擇呼應，吳昱廷透露高中時的第一志願曾是獸醫系，希望能守護更多流浪動物，但因為無法承受與牠們離別的痛苦，最後沒有選這條路，也一直沒有飼養寵物。這次MV與馬爾濟斯合作，某種程度也像圓了一個多年來的夢。拍攝過程中，MV開頭在海邊彈鋼琴的畫面，還特別致敬偶像周杰倫〈不能說的秘密〉MV的經典鋼琴場景。

