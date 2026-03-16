視帝面子掛不住？　馬力歐當眾開酸屈中恆「沒那麼聰明」

記者葉文正／台北報導

《綜藝玩很大》邀請到兩位「老江湖」首次正面對決！曾榮獲第55屆電視金鐘獎戲劇節目男配角獎的馬力歐，以及金鐘視帝屈中恆，兩位在戲劇圈皆有極高成就的硬底子演員，這次在節目中互不相讓，擦出激烈的火花。

▲黃隊由隊長馬力歐（左1）領軍KID、楊千霈與宋芷芸。（圖／綜藝玩很大）

本次的陣容中，黑隊由屈中恆帶領余祥銓、何美與宋宋出戰，賽前四人自信滿滿；黃隊則由隊長馬力歐領軍KID、楊千霈與宋芷芸。雙方在猜拳環節就展現出十足的火藥味，馬力歐一猜完便隨即向屈中恆挑釁，讓屈哥當場露出不可置信且略帶攻擊的表情。

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▲屈中恆(左)被酸「沒那麼聰明」。（圖／綜藝玩很大）

闖關過程中雙方互動爆笑又激烈，黃隊KID偷偷向馬力歐打小報告指著屈中恆說：「你看有人在笑你！」馬力歐隨即以銳利的眼光盯著對手，讓屈中恆連忙尷尬解釋：「沒有，我可是自然的微笑。」沒想到馬力歐絲毫不給面子，直接吐槽：「對啦對啦，我學長（屈中恆）沒有你們想像的那麼聰明。」果然畫面一轉，就看見屈中恆在闖關時滿臉疑惑、滿頭大汗的模樣。

《綜藝玩很大》的關卡不僅考驗腦力，更是體能的挑戰。馬力歐在遊戲中火力全開，猶如「闖關機器」般迅速秒答；反觀屈中恆戰力稍顯不佳，沒兩下就被製作人宣判「屈哥淘汰」，讓他瞬間面露烏雲罩頂的無奈神情。面對戰力受阻，黑隊祭出不斷更換「隊呼」來提振士氣的策略，但馬力歐在旁聽完僅不屑一顧地冷嗆：「那然後呢？又怎樣？一直喊口號然後又輸」無情的打擊對方士氣。

節目最後來到關鍵的「逮出細菌人」關卡，兩位老將一馬當先衝進民宿，必須在極短的時間內抓出躲藏的細菌人。現場慌亂不已，大家遲遲找不到細菌人，屈中恆在過程中甚至還踉蹌了一下，差點摔倒。究竟這場「雙雄爭霸」誰能成為最後的贏家？