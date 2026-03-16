宋旻浩違反兵役法「遭抓包現身試映會」　好友李東輝切割：沒邀他

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體WINNER成員宋旻浩在當兵時期遭抓包曠職太嚴重，涉嫌違反兵役法，2025年5月遭到移送檢方調查，並在同年12月30日遭起訴，怎料，他近日申請「審判延期」，卻被發現出現在好友李東輝的電影VIP試映會上，遭到各界撻伐。近日，李東輝接受韓媒聯訪，談及宋旻浩電影試映會一事，強調自己完全不知情，「我沒有邀請他，我也是到了現場才知道他來了。」

▲宋旻浩與李東輝有多年交情。（圖／翻攝自李東輝、宋旻浩IG）



宋旻浩自被爆出當兵曠職多達四分之一時數後，遭到韓網撻伐，幾乎消失於螢幕前，他目前還得接受審判，沒想到，他近日申請審判延期，更被發現現身李東輝所主演的電影《METHOD ACTING》試映會，兩人有私交眾所皆知，但敏感時期仍被拍到蹤跡，再度被罵爆。

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▲▼WINNER宋旻浩當兵曠職遭起訴，目前深陷違反兵役嫌疑，演藝事業重創。（圖／翻攝自Instagram／realllllmino）



李東輝16日接受韓媒聯訪，劈頭就遭到韓媒追問「是不是你邀請宋旻浩到場的」，突然陷入爭議之中，他正面回應：「不是我邀請的，我也是當天到了現場才知道他來了。」迅速切割。

只是宋旻浩當兵曠職一事導致他形象全毀，李東輝訪問刊出後，韓網一就是一片罵聲「就算邀請他也不該去吧」、「切割得很快，差點對李東輝失望了」。