杜拜機場遭襲停飛現況！　女星全家卡在機場飛不了：小朋友很失望

記者陳芊秀／綜合報導

杜拜國際機場（DXB）於當地時間今（16日）清晨驚傳遭到無人機襲擊，杜拜民航局（DCAA）隨即宣布，為確保旅客及人員安全，機場即刻採取預防性措施「暫時停止所有航班起降」。女星吳思顏（Ann）一家人原本今天要出發義大利，行程因此受到影響。

▲杜拜機場遭襲暫時關閉！吳思顏一家卡在機場飛不了。（圖／翻攝自臉書）

吳思顏春假飛義大利受阻「小朋友好失望」

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吳思顏是歌手小樂（吳思賢）的親姊姊，2016年嫁給經商的老公後定居杜拜，育有二子。她限時動態轉發機場相關新聞報導，發文透露：「本來今天一早要飛往義大利帶小朋友去過 Spring break（春假），結果非常巧的今天無人機就來機場搗亂了～飛不了。小朋友們都很失望，希望明天能夠起飛。」

▲吳思顏全家原本今天要飛義大利，行程受阻。（圖／翻攝自臉書）

除了行程受阻，吳思顏限動也分享了一張來自阿聯酋國防部的數據報告。內容顯示自2月28日以來，阿聯酋防禦系統已攔截了大量來自伊朗的攻擊，其中包括1606架無人機、298枚彈道飛彈及15枚巡弋飛彈。面對家園安全受到威脅，她也忍不住在限動發聲：「真的是不要趁火打劫，這位鄰居有點太超過了喔！」

▲吳思顏轉發阿聯酋攔截大量來自伊朗的攻擊：「真的是不要趁火打劫，這位鄰居有點太超過了喔！」（圖／翻攝自臉書）

杜拜機場最新現況：逐步恢復起降

根據杜拜民航局的最新官方聲明，在實施預防性停飛數小時後，杜拜國際機場已於下午2時08分起，開始「逐步恢復部分航班」起降。官方建議所有旅客在出發前，務必先與所屬航空公司確認最新航班動態。