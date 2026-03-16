獨／I級艷后洪蓉會粉絲「1個打50個」　揚言北上「要100個」

記者葉文正／台北報導

「I級艷后」洪蓉近期在高雄舉辦粉絲會，只開放50位粉絲報名，現場除了有來自新加坡與美國的粉絲，竟還出現女粉絲，讓洪蓉喜出望外，她也預告將在台北舉行粉絲會，除了〈光明燈〉外，錄製更多好歌與歌迷分享。

▲洪蓉即將北上辦粉絲會。（圖／翻攝i級豔后洪蓉臉書）

這次粉絲會，洪蓉選擇辦在高雄的茶餐廳，她表示，「來了50人，後面還有人想報名，但因為人數有限，所以只能跟後續報名的朋友說抱歉。而且這次跟粉絲互動很開心，有粉絲從美國，還有新加坡，還有恆春等地趕來，現場我也舉行抽獎，大家一起煮茶，粉絲們輪流自我介紹，也有限量周邊在現場販售，蓉蓉方巾，也幫了三月粉絲慶生，一起慶祝賓主盡歡。」

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▲洪蓉親自會粉絲。（圖／洪蓉提供）

過去她發行過三本寫真，是否仍考慮出寫真集？洪蓉則說，「目前沒有考慮出寫真，蠻多人叫我出寫真，但現在也有數位寫真，對於出實體的考慮可以再想想，實體的會比較有紀念價值，過去的寫真仍讓粉絲保存的很好。」

▲洪蓉有機會再出寫真。（圖／洪蓉提供）

她說這次感覺很好，因為大家都把寫真保存得很好，看起來就是開心，因為接下來兩個月要出新歌，會比較忙，但寫真要規劃很多事情，所以必須要有時間才能夠拍，有想過要在泰國拍攝，現在以台灣為主，過去曾跑去澎湖取景過。」

▲不少粉絲還帶當年寫真到現場。（圖／洪蓉提供）

洪蓉也提到，台北粉絲會也還在規劃中，還要跟經紀人討論，台北可以放寬到100人，會增加名額，這次也有唱歌，有教他們跳我的〈光明燈〉，也唱了生日歌，估計四、五月要進錄音室，六月繼續錄，也要拍MV，三首歌出個CD跟黑膠，也許就會出黑膠唱片。

▲洪蓉現場幫粉絲慶生。（圖／洪蓉提供）