SJ老婆注意！Super Show 10安可場台灣也看得到　票價1500元有找

記者吳睿慈／台北報導

「韓流帝王」Super Junior於2025年起展開20週年的巡演《Super Show 10》，日前宣布安可場預計在首爾舉辦，並於4月3日到5日連續三天在KSPO DOME（首爾奧林匹克體操競技場）舉行。台灣E.L.F.有福了！就算無法親自飛韓國，也能在台灣零時差參與盛會，威秀影城16日宣布，將直播4月4日的安可場，當天適逢「寶石美男」銀赫的生日，千萬別錯過這場特別的慶生應援！

▲《SUPER SHOW 10》即將在4月於首爾舉辦安可場。（圖／翻攝自SJ IG）



《SUPER SHOW 10》巡迴演唱會自2025年8月起從首爾展開，足跡遍及全球17座城市，如今再度回到起點「首爾」舉辦安可場盛大謝幕。威秀影城確定將再度獨家為E.L.F.獻上這場珍貴的安可場直播，繼上回首爾場直播推出造成轟動，今年也特別於首波預售爭取更多入場名額，並祭出17座影城，以回應廣大台灣E.L.F.（官方粉絲名）的應援需求。

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▲《Super Show 10》首爾安可場，台灣也看得到。（圖／威秀提供）



為了讓台灣粉絲不受地域限制，毋須遠赴重洋，節省飛行時間和機票旅宿開支，即能就近選擇所在城市的威秀影城各據點，透過高規音響、舒適沙發，於影廳內近距離感受演唱會的震撼現場，以及狂HIGH的應援氛圍。