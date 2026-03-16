吳宗憲開唱再曝光嘉賓！　突拋「封麥震撼彈」：可能是最後一次

▲ 吳宗憲邀請咻比嘟華擔任嘉賓。（圖／東西文娛、星樂全球提供）



記者翁子涵／台北報導

吳宗憲將於28、29兩日於TICC舉辦《2026臭男人 巡迴演唱會》台北站，日前已先公開好友康康將受邀擔任嘉賓，今再宣布團體咻比嘟嘩加入演出陣容，到時粉絲可望聽到四大男神珍貴合體演唱「世界末日」等金曲，當然有了康康與咻比嘟嘩助陣，屆時不但能聽到他們開唱外，搞笑開講的橋段也是令人期待，吳宗憲拍胸脯保證，會帶給現場歌迷滿滿歡樂，讓整場演唱會「零尿點」。

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▲▼ 吳宗憲粉絲自發發起大型應援。（圖／東西文娛、星樂全球提供）



吳宗憲也預告：「演唱會我會盡全力，內容保證精彩帶給大家開心！現在開演唱會，我不為賺錢而開的，我還是喜歡討好我的每一個歌迷，沒有他們支持，我沒有辦法在演藝圈紮根，我始終都保持感恩的心情，非常謝謝歌迷與所有看我節目的觀眾。」

原本就備受期待，不料吳宗憲近日卻在社群媒體上拋出震撼彈，語帶感慨表示：「這可能是最後終場了。」為了替吳宗憲加油打氣，歌迷更自發發起大型應援，不惜砸重金在西門町、台北車站及中山站等人潮聚集地，購下大型電視牆播放應援畫面，替吳宗憲演唱會造勢，也向偶像表達長年支持。

