日女團偶像爆私聯！她偷交往粉絲遭開除　4月開唱少一人開放退票

記者陳芊秀／綜合報導

日本7人女子偶像團體「にっぽん！真骨頂」近日發表重大聲明，指成員鈴木かのん（鈴木KANON）被發現私下與粉絲交往，3月14日官方宣布退團處分。而她退出後，4月21日的演唱會將會由7人變成6人，由於退團成員原本有專場表演，主辦方也立即作出退票措施。

▲日本7人女團「にっぽん！真骨頂」成員偶像鈴木KANON（紅圈者）遭開除 。（圖／翻攝自X）

女團「にっぽん！真骨頂」的官方X帳號發表聲明，「感謝大家一直以來對にっぽん！真骨頂的支持。關於本團成員鈴木かのん，因查明與粉絲存在私下交往等多項嚴重違反規定的行為，已決定自3月14日起讓其退出にっぽん！真骨頂。在此向相關單位以及一直支持她的粉絲們致上最誠摯的歉意，對於造成的困擾與擔憂深感抱歉。」

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女團將於4月21日舉行專場演唱會，目前改由6名成員登台演出，聲明表示「若有因鈴木かのん而購買專場門票的粉絲，將提供退票處理，請有需要退款者透過購票網站聯繫」。最後聲明特別呼籲粉絲，請勿真對此事件詢問其他所屬藝人，或在特典會等活動場合提及相關問題，以免影響團體運作。

▲女團正式聲明指出，鈴木KANON私下與粉絲交往並且涉及多項嚴重違規。（圖／翻攝自X）

「にっぽん！真骨頂」是偶像團體「なんキニ！」的官方競爭團體，2025年1月以新體制出道。此次有成員突然退團，對剛起步不久的團體發展勢必帶來影響。