Red Velvet Joy激瘦訪台「整個人小一號」　上台前緊張狂發抖

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團Red Velvet成員JOY於15日晚間在台北Legacy TERA舉行《2026 JOY ASIA TOUR “JOY SPLASH”》台北場，作為本次亞洲巡演的第一站，她緊張到不斷發抖，仍展現誠意，用中文向粉絲打招呼，並害羞表示「很抱歉我的中文不是非常好」，不過，當看著台下粉絲給予的熱情支持，也讓她很快調整完狀態，陸續帶來多首歌曲。

▲Red Velvet Joy獨自訪台，上台前緊張到狂抖。（圖／UNI Global提供）



JOY以〈Hello〉揭開序幕，並用中文向 Luvies（粉絲名）打招呼，她分享巡演名稱「JOY SPLASH」的概念，希望把幸福、喜悅與慰藉像水花一樣傳遞給大家。而近期她除了歌手活動外，也以演員朴秀英身分拍攝新劇《獨一無二的浪漫》，並為角色剪去長髮，以短髮造型展現不同面貌。隨後她翻唱經典名曲〈Nothing’s Gonna Change My Love For You〉，表示希望藉由這首歌向粉絲傳達「未來也一起走下去」的心意。

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▲Joy這次訪台，肉眼可見瘦非常多。（圖／UNI Global提供）



活動上，JOY分享粉絲事前投稿的故事與照片，與Luvies（粉絲名稱）互動討論，接著進入遊戲時間，不僅挑戰表情三連拍與 Red Velvet 歌曲隨機舞蹈，還進行畫圖猜題，題目甚至包含許多台味元素，讓全場笑聲不斷。最後更與觀眾開啟手機燈合影，留下珍貴的紀念。

演出尾聲，JOY接連帶來〈LOVE SPLASH〉、〈Day By Day〉與〈Happy Birthday To You〉等歌曲，歌迷則是在此時候舉起手幅應援，她驚喜向全場Luvies道謝表示：「今天是我的第一場海外演出，所以非常緊張，出現了些小失誤，多少有些遺憾，但因為有大家的愛，所以我度過了非常幸福的時光。」她表示為了這次活動準備了非常多歌曲，並在台上說捨不得走，最後在〈夏天來信 Scent Of Green〉的歌聲中，為這場充滿互動與溫度的台北首演畫下完美句點。

值得一提的是，JOY近期瘦身有成，15日現身更是比過去訪台時瘦了許多，也讓大批粉絲驚呼「毅力超強」、「真的瘦很多」。