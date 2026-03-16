金鐘國新婚半年罹病！「錄《RM》靠哈哈攙扶」認：這輩子沒聽過的病

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣歌手金鐘國（金鍾國）是節目《Running Man》固定班底，他過去在節目上有著萬年單身的形象，多年來一直想要有個好歸宿，但感情生活成謎，沒想到，就在2025年9月突然宣布結婚，震撼娛樂圈。只是他新婚才半年，近日錄製《Running Man》卻出現「健康異常」的狀況，出場只能靠哈哈攙扶行走，坦言「得了這輩子聽都沒聽過的病」。

▲金鐘國日前錄《RM》時，必須靠哈哈攙扶。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）



金鐘國近日參加節目《Running Man》錄影，怎料，才剛開場，就看見他把手搭在哈哈肩膀上、沒辦法一個人行走，池錫辰告知製作單位「鐘國身體不太好」，他才解釋「就很奇怪，得了這輩子聽都沒聽過的病」，由於他的耳蝸管出現問題，導致他的平衡感變得不太好，只能靠人攙扶。

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▲▼金鐘國平衡感突然出現問題。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）



雖然身體不舒服，但金鐘國當天照常錄影，也被劉在錫虧：「他身體不好，但叫他回去也不回去。」他則笑喊：「我有打給媽媽，媽媽說『那還是要去錄影吧』。」從小就接受媽媽的斯巴達教育逗笑所有人，池錫辰也幽默回答：「所以我覺得今天就是我的機會了。」全場笑出來。

▲所幸金鐘國的病過了一週就會好轉。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）



不過，金鐘國後來也有透過節目解釋，「聽說只要過了一週就會好了。」同時向觀眾報平安，而他雖然身體不好，但也敬業地強調「我會努力說話的」，絕不偷懶。