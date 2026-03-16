超夯日樂團現身高雄 　萬人面前告白：台灣是我的摯友！

記者吳睿慈／高雄報導

2026高雄櫻花季音樂節連續3日完美落幕，其中，來自日本的樂團ALI（ALIEN LIBERTY INTERNATIONAL）演出充滿誠意，還用中文與台下破萬名觀眾互動，掀起熱烈討論。

▲超夯日樂團ALI現身高雄開唱。（圖／寬寬提供）



ALI因演唱人氣動畫《BEASTARS》主題曲〈Wild Side〉而在亞洲爆紅，過去多次來台演出，15日晚間登上舞台，他們與樂迷分享，「每次來台灣都會吃涼麵，不管到台北、台中還是高雄，都要吃，而且每天都會吃。雖然昨晚才到高雄，但也和大家一起吃了涼麵，今天表演結束後，還會到台北玩。台灣對我來說就像摯友一樣的存在，會一直想來。」

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▲ALI主唱熱情用中文打招呼。（圖／寬寬提供）



演出過程中，主唱 LEØ 更以中文熱情向現場觀眾打招呼：「大家好！開心嗎？很開心現場有這麼多人，也很開心每年都能來台灣，已經連續五年了，只有台灣能夠如此！」他也動情表示，台灣對他而言就像是長大後認識的好朋友，「你們難過，我也難過；你們開心，我就開心。」並向全場喊話，希望未來大家能一起超越國界、性別與音樂類型，一起前進，甚至笑說「就算我們以後變成阿公阿媽，也要相親相愛」，最後自豪介紹：「我們是來自日本東京的 ALI！」真誠告白讓全場粉絲報以熱烈掌聲與歡呼。

▲ALI一連帶來多首金曲。（圖／寬寬提供）



這次登上櫻花季舞台，ALI 一連帶來〈仁義なき戦い ~Dance You, Matilda〉、〈Wild Side〉、〈VIM〉等節奏強烈的作品，放克與嘻哈融合的樂團編制讓現場瞬間化身大型音樂祭派對。演出中更帶來新歌〈黄金の彼方〉，讓高雄觀眾搶先聽到最新作品，同時驚喜邀請台灣「鶴 The Crane」登台合作，因為兩年前就有合作一首單曲，今日也一同演出〈NEON〉，跨國音樂碰撞讓全場氣氛瞬間升溫。

接著當人氣歌曲〈LOST IN PARADISE〉前奏響起時，全場歌迷更是跟著節奏一起律動，最後在節奏滿滿的〈Funky Nassau〉中為演出畫下熱血句點，也替櫻花季舞台帶來濃厚的國際音樂祭氛圍。