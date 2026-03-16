Jisoo《訂閱男友》驚見《單身即地獄》女嘉賓　對戲大讚女神私下超暖

文／妞新聞

由BLACKPINK成員「Jisoo（金智秀）」、韓劇男神「徐仁國」主演的浪漫愛情喜劇《訂閱男友》，自3月6日於Netflix平台開播後就收穫滿滿話題，更光速殺入多國人氣排行榜上位圈，劇中找來李洙赫、徐康俊、李宰旭、邕聖祐、Jay Park、 李賢旭、李相二等男神出演「虛擬男友」，堪稱史上最華麗的客串演員名單，不過觀眾也發現有2位女演員超眼熟！

徐未來的「情敵美女」來頭不小？

《訂閱男友》一秒錯棚《單身即地獄》

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▲《單身即地獄》第二季女嘉賓「崔瑞恩」。（圖／翻攝自X@HISJHB、X@treewg）

《訂閱男友》每一集出演的高顏值男神已經讓觀眾驚喜連連，沒想到連女演員都是熟面孔！有網友發現飾演Jisoo前男友的未婚妻的白皙肌膚氣質美女，就是出演過Netflix大尺度戀愛實境秀《單身即地獄》第二季的嘉賓「崔瑞恩」，在第三集與虛擬男友「徐康俊」的相遇場面，那位「跟Jisoo背影很像的朋友」，居然也是同系列節目的女嘉賓！

▲《單身即地獄》第四季最強鯰魚女「朴海潾」也驚喜客串。（圖／Netflix）

變身大一新生的Jisoo，看到一頭妹妹頭長髮的大眼女孩現身一臉尷尬，這位跟校園初戀系男友「恩昊學長」徐康俊交情匪淺的同社團成員，就是《單身即地獄》第四季的最強鯰魚女「朴海潾」，亮眼外型神似演員金寶羅、薛仁雅的他，當時就有影劇作品，這次在話題新劇中客串再度掀起討論，她本人也更新IG、上傳拍攝幕後照，同時公開與Jisoo、徐康俊合作的真實心得啦。

《單身即地獄4》海潾發幕後照

大讚Jisoo、徐康俊私下超暖

▲《單身即地獄4》海潾發幕後照。（圖／IG@qkrgofls）



在播出後，海潾也將拍攝的幕後照更新在個人IG上，可以看到他與穿著劍道服裝的Jisoo合影，與學長徐康俊則是有兩人合照以及團體照，他透露拍攝的時候，Jisoo每次都會露出滿滿笑容，而徐康俊會暖心的「緩解他的緊張」，一起構思即興演出，看來2位男神女神私下也太親切了吧。

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