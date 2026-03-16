大學本科沒白讀！趙露思親操刀「230套私服級造型」：找不到同款

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記者黃庠棻／台北報導

「甜寵劇女神」趙露思與陳偉霆領銜主演的都市愛情劇《許我耀眼》今（16）日起在中天娛樂台播出，該劇以高顏值陣容與充滿戲劇張力的情感設定而備受關注。

▲《許我耀眼》由陳偉霆、趙露思主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《許我耀眼》由陳偉霆、趙露思主演。（圖／中天娛樂台提供）

劇情講述趙露思飾演外表光鮮亮麗的當紅主播「許妍」，憑藉刻意打造的形象與身世，走進上流社會，更成功釣到陳偉霆所飾演的商業菁英「沈皓明」這個金龜婿，原以為迎來幸福生活成為人人稱羨的模範夫妻，卻沒想到這背後竟是各懷鬼胎的「假面婚姻」。

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▲《許我耀眼》由陳偉霆、趙露思主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《許我耀眼》由陳偉霆、趙露思主演。（圖／中天娛樂台提供）

隨著矛盾與秘密逐漸浮現，兩人最終撕開彼此的偽裝，這段「從謊言到真心」的愛情故事，細膩刻畫當代男女在情感與自我之間的拉扯和成長。而這樣特殊的題材不只在台灣引發討論，更在韓國、菲律賓等國家掀起熱潮，網友更紛紛留言「趙露思的魅力讓人無法抗拒！」、「每次都替他們緊張謊言被揭穿」等。

▲《許我耀眼》由陳偉霆、趙露思主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《許我耀眼》由陳偉霆、趙露思主演。（圖／中天娛樂台提供）
趙露思在《許我耀眼》飾演的「許妍」原本是新聞主播，因人生際遇轉折而辭職，轉戰自媒體直播主，機緣下創業自設服裝品牌，透過結合彝族等民族風格，開發「新中式」服裝，她在劇中更有高達230套的造型，大學就讀時尚造形學系的她，在這部劇也一同參與服裝搭配，許多造型更是她親自選布、融入文化工藝以及到處蒐羅飾品等。

▲《許我耀眼》由陳偉霆、趙露思主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《許我耀眼》由陳偉霆、趙露思主演。（圖／中天娛樂台提供）

對此，趙露思說道「我每一套都很喜歡，因為每一套都是我精心搭配的成品」，面對很多人質疑為何不交給專業的人來做時，她更解釋道「通過演員自己的感受，這一場戲他應該穿什麼，這一場戲如果不該美的時候就不能美，該耀眼的時候就該耀眼」，她更表示在服裝上她下了不少工夫，從拍攝前就在準備「戲裡我穿了好幾件衣服，其實都是手工做的，所以網路上應該是都沒有同款」。

▲《許我耀眼》由陳偉霆、趙露思主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《許我耀眼》由陳偉霆、趙露思主演。（圖／中天娛樂台提供）

而陳偉霆在《許我耀眼》首次挑戰「霸道總裁」的人設，坦言一開始有點抗拒「我挺怕拍霸道總裁的，真怕，一聽到這四個字，就感覺沒有好事發生」，他更坦言接「霸道總裁」這類角色很危險「要不你被別人覺得油，或者是你在裝什麼東西」，他甚至在看前面幾集的劇本時，狂吐槽男主角「我在想這個傳統的霸道總裁太蠢了，這男生可能被罵死，我自己都一直在罵他」。

▲《許我耀眼》由陳偉霆、趙露思主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《許我耀眼》由陳偉霆、趙露思主演。（圖／中天娛樂台提供）

到後面，陳偉霆才明白一切都只是劇本的鋪陳，他更表示相當喜歡劇中的喜劇元素，而趙露思更誇讚陳偉霆所詮釋的霸道總裁「我覺得他演的霸總跟大家想的霸總會不太一樣，他會有可愛的那一面，會感覺人物更加豐富」；而陳偉霆則謙虛表示很大一部分是趙露思的功勞「對手可愛我才能可愛，之前我跟她說過，如果這個戲能拍一年，是多爽的一個事，我覺得可以無限延伸，變成一個80集的戲」。

▲《許我耀眼》由陳偉霆、趙露思主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《許我耀眼》由陳偉霆、趙露思主演。（圖／中天娛樂台提供）

趙露思、陳偉霆在《許我耀眼》展現超強的化學反應，其實兩人是首次合作，有一場兩人在「車上開撕」的戲，火力全開還互翻舊帳開嗆，內容爆笑之外也讓角色更貼近真實感，無疑是該劇的一大名場面，堪比喜劇片的陳偉霆「追妻火葬場」也成為話題，像是兩人準備離婚期間，卻為商業利益彼此合作，假扮恩愛夫妻接近客戶洽談合作等。

最經典的就是假扮成「芭比與肯尼」、「Cosplay電影《暮光之城》」來引發關注，劇情相當有趣，陳偉霆更說道「我們有點像史密斯夫婦」，對於被稱為「喜劇之王」，陳偉霆更表示是這部劇開發了他的喜劇天賦，加上趙露思也自帶喜劇效果，讓兩人激出火花。這部從算計走向真心，顛覆以往劇情的《許我耀眼》，今（16）日起週一至週五晚間9點在中天娛樂台播出。

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許我耀眼陳偉霆趙露思

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