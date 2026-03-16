雙頂流情侶爆復合！女方主動懇求挽回戀情　鹿晗、關曉彤上熱搜

記者陳芊秀／綜合報導

大陸娛樂圈傳出「雙頂流情侶復合」，其爆料截圖在微博瘋傳。爆料者聲稱這對長跑多年的頂流CP已轉為地下情，且是「女方主動懇求」才換回感情。種種關鍵字讓網友第一時間聯想到交往8年的鹿晗與關曉彤，兩人名字衝上微博熱搜第一。

▲鹿晗、關曉彤雙雙成為熱搜人物。（圖／翻攝自微博）

爆料者透露，這對頂流情侶在去年底（2025）一度傳出分手，但近期已悄悄復合，而且是「女方懇求」才復合，礙於多年感情，外界無法指責其為「戀愛腦」。男方為了這段感情「晚上不喝酒了」，商務與綜藝資源也重回巔峰。爆料文甚至提及女方粉絲對此相當滿意，認為女方戲路變寬，不必再顧忌與他人炒CP。

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▲陸網瘋傳一對雙頂流情侶復合。（圖／翻攝自微博）

眾多網友聯想到近期狂傳分手的鹿晗、關曉彤，但是爆料網友曾回應這對情侶名字都是3個字。鹿晗明顯不符合爆料條件，且與關曉彤已長達一年沒有任何公開互動，連往年必準時送上的生日祝福也已中斷。但是兩人仍雙雙成為熱搜話題。

▲爆料者稱雙頂流情侶名字都是3個字。（圖／翻攝自微博）

▲鹿晗名字不符合爆料條件，與關曉彤仍雙雙成為熱搜第一。（圖／翻攝自微博）