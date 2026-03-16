阿湯哥指定下一任巨星　奧斯卡最佳男主角麥可B喬丹

▲39歲的麥可B喬丹，是繼薛尼鮑迪、丹佐華盛頓、威爾史密斯之後，第4位拿到奧斯卡影帝的黑人演員。（圖／Etienne Laurent攝／The Academy©A.M.P.A.S.）

圖文／鏡週刊

去年當湯姆克魯斯（Tom Cruise）替電影《不可能的任務：最終清算》宣傳的時候，被問到他是不是影壇最後一個超級巨星，他立刻表示絕非如此，還特別指出，非常看好麥可B喬丹（Michael B. Jordan）是下一個影壇巨星。果然承蒙他貴言，麥可B喬丹以《罪人》（Sinners）奪下奧斯卡最佳男主角。

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▲《罪人》片中麥可B喬丹一人分飾雙胞胎兄弟，有著截然不同的價值觀跟行事風格，甚至最後生死命運也大不相同，戲份與表現空間都是高難度。（圖／華納兄弟提供）

麥可B喬丹從童星時期就開始演戲，當時他還得靠著母親開車接送、在各個試鏡場地穿梭，他記得當時家境不是很好，連開車過橋的過路費都負擔不起，所以都要繞路。最後他開始於電視影集《天才老爹》等節目中，得到演出機會，在2001年電影《追夢高手》，得到第一個大銀幕亮相的機會，飾演少棒球隊的隊員。但這部片上映的時候，碰上了「911事件」，當時全美氣氛低迷，幾乎沒人要進戲院。

2003年，他終於在影集《我的孩子們》（All My Children）得到了一個固定人物角色。巧合的是，原訂的人選是查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman），但他希望自己演出的角色，都能對提升有色人種的地位發揮作用，於是劇組改找麥可B喬丹。這也讓麥可不禁開始思考，除了追逐演出機會以外，是否更該思考社會責任。

在經過了近10年演出電視影集，累積經驗後，2013年他與一位新銳導演，萊恩庫勒格（Ryan Coogler），把發生在舊金山的真人實事拍成了獨立電影《奧斯卡的一天》（Frutivale Sation），控訴警方的不當執法。這部片不僅讓影壇開始注意到他，《時代雜誌》選他為30位明日之星：好萊塢也發現萊恩庫勒格的才華，就此開啟麥可B喬丹與萊恩合作的歲月。

但在他們真正大放異彩前，麥可B喬丹演出2015年版《驚奇4超人》，只是這個版本票房與評價都慘跌。歷經了這次挫敗，所幸同年他與萊恩庫勒格以《金牌拳手》（Creed），成功地止跌回升，不只延續了經典電影《洛基》宇宙的故事，也讓史特龍以本片入圍奧斯卡最佳男配角。

在《金牌拳手》成功後，漫威找上萊恩庫勒格拍攝《黑豹》（Black Panther），這部片男主角是查德威克鮑斯曼，而片中與他對抗的反派就是麥可B喬丹。電影替漫威電影宇宙注入了新血，同時也開拓了他的反派戲路。

在萊恩庫勒格最具創作野心的《罪人》片中，不光是採用膠捲攝製，還出動IMAX攝影機，讓麥可B喬丹一人分飾雙胞胎兄弟，藉此探討禁酒令時代底下、密西西比河流域的依然牢不可破的種族歧視，帶出人類與吸血鬼的殺戮。麥可B喬丹包辦了在這情境底下，幾乎是所有主角的面向，從心碎到恐懼，從愛情到絕望，從生到死、從死到生，可以說是全方位的完整演出，光是戲份與表現空間就是其他入圍者的數倍之多。

不只是阿湯哥看出了麥可B喬丹的潛力與野心，丹佐華盛頓（Denzel Washington）也看好他，與他合作《來不及陪你長大》（A Journal for Jordan）。果然有這兩大巨星的提點，麥可B喬丹相當自愛、不僅鮮少緋聞，Instagram的內容也都以工作為主，極少放送私生活，果然是下一個影壇巨星。



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