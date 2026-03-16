八點檔男星「高雄餐廳洗碗」被目擊！　過年打工沒休…揭背後原因

記者黃庠棻／台北報導

曾在《愛的榮耀》、《好運來》等熱門戲劇中有精湛演出的本土劇男星楊皓崴，近日被目擊出現在高雄餐酒館，但他這次不是為了拍戲，而是為了力挺親弟弟新開幕的餐酒館，不但「重操舊業」當洗碗工，還幫忙掃廁所，他笑說「我的主業是演員，但我喜歡餐飲業，有機會想再開一家自己的店。」

▲楊皓崴。（圖／記者湯興漢攝）

楊皓崴的爸爸是從醫40年的醫生，從小家境優渥，但父親對他要求很高，17歲開始就打工，累積至今他已有擔任20年服務生的經驗，因此對餐飲業特別感興趣，多次與朋友合夥創業，有賺有賠，也有跟好友撕破臉的失敗經驗。

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楊皓崴第一次投資是當兵前，與人合股開了一間運動酒吧，當時的投資款50萬是媽媽贊助「當時開店資金是1000萬，我投50萬，只佔股份不參與經營，不過最後幾乎血本無歸，一年後只回來12.5萬。」

▲楊皓崴到弟弟開設的餐酒館打工。（圖／爾傑娛樂提供）



當時，楊皓崴完全沒經驗，只知道投錢，公司從沒開過會，直到開店7個月後才開第一次會，當天會計師竟然拿出帳本，說已經花了1700萬，要大家增資，他才覺得不對勁，決定撤資，但只拿回四分之一的錢，認賠收場，但也讓他學了個教訓，日後創業一定要親自參與。

後來，楊皓崴與好友們在高雄合作餐廳，大家各司其職，有藝人光環的他負責行銷，有空就回高雄顧店，平均每月成本約40萬，但最高曾創一個80萬業績，平均月收入約60萬，但卻因業績爆火，反而讓合夥人之間出現不合，讓他看透人性，心寒選擇離開。

▲楊皓崴到弟弟開設的餐酒館打工。（圖／爾傑娛樂提供）

經歷過多次合夥經驗，楊皓崴感觸良多地表示「做生意信譽與誠信最重要，互相信任是需要培養的，不應該只計較眼前的利益。」正是因為看過創業的艱辛與人情冷暖，他更希望能將這些經驗傳承給弟弟，協助其站穩腳步。

不過兄弟兩人的觀念還是不同，楊皓崴覺得應該要一步步慢慢來，一開始不要投資太大，但弟弟覺得要一步到位，前期就籌資500萬元，光裝潢就花了200多萬，導致前置期兄弟兩人因意見不合常常吵架，楊皓崴後來決定讓步「沒有誰對誰錯，但畢竟這是弟弟的店，當然以他意見為主，我全力支持。」

▲楊皓崴到弟弟開設的餐酒館打工。（圖／爾傑娛樂提供）

兄弟兩人合力打造的餐酒館「憩所」位於高雄，在今年2月5日正式開幕，主打復古文青風，農曆年期間，楊皓崴捲起衣袖當店員，他在店內毫無星架子，從接待客人、點餐到洗杯子、洗碗，甚至連清掃廁所都親力親為。他笑稱自己這段時間是「重操舊業」，每天工作四到五個小時，初一到初六幾乎無休，他完全不介意薪水，笑說「弟弟有包了一個紅包給我，只要他能成功，我比什麼都開心。」

楊皓崴最近除了在弟弟的餐酒館幫忙，也心繫世界棒球經典賽，從小他就是棒球迷，最喜歡的球員是王建民、陳金鋒和彭政閔，近來也喜歡日本的大谷翔平和山本由伸，昨天還特別穿著大谷翔平的球衣幫日本隊加油，沒想到日本卻輸給委內瑞拉，讓他頗難過。

▲楊皓崴搜集棒球球員卡。（圖／爾傑娛樂提供）

此外，楊皓崴也透露當模特兒時期收入不好，生活困難時曾靠著賣掉收藏的球員卡維持生計。他最新收藏的是美國職棒道奇隊山本由伸的球員卡，購入價為4000美元（約台幣12.8萬元），但因山本由伸去年是世界大賽MVP，已升值到6000美元（約台幣19.3萬元）。